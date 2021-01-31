Ловец крыс и подметальщик навоза: отвратительные профессии Викторианской эпохи – 3
Любить свою работу – это замечательно. К сожалению, часто бывает наоборот. Если вдруг это твой случай – подумай вот о чем: был ли бы ты счастлив, если занимался отловом крыс или сбором навоза?
Источник: Google Art and Culture
Темные века, полные ужасов – что это? Большинство уверенно ответит: "Средневековье". Однако и еще каких-то 100 – 150 лет назад некоторые вещи тоже вызвали ужас. Продолжаем на Men 24 говорить об адских профессиях Викторианской эпохи.
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Ловец крыс
От грызунов в сравнительно недавние времена избавлялись с помощью экологического и дешевого ручного труда. Но жестокого.
- Прежде всего для животных, которых беспощадно истребляли. Но и для людей, которые этим занимались – также: крысы не стеснялись кусать в ответ.
Высший пилотаж в профессии ловца крыс – поймать крысу живьем. Здесь был большой интерес не только в области азарта, но и в области кармана – за живое животное давали отдельные живые деньги.
Ловец крыс радуется успеху / Фото pinterest
А все потому, что тогда популярной была жестокая забава – крысиные ямы. Туда забросали десяток крыс и собаку. Зрители же делали ставки, за сколько времени одно животное истребит других.
Крысиная яма – одна из жестоких развлечений XIX века / Фото pinterest
Подметальщики навоза
Представитель профессии подметальщика навоза стоял где-то чуть впереди нищего в восприятии тогдашнего общества. За эту работу почти не платили – разве что чаевые.
- А суть работы такова: оживленные центральные улицы крупных городов делили на кварталы, на каждый ставили мальчика с метлой. И только в квартале останавливалась карета – подметальщик подбегал к ней и расчищал мостовую перед пассажирами.
Особенно любили эту услугу уважаемые леди, ведь получали возможность не испачкать подол платья. А испачкать было чем – улицы крупных городов в XIX век покрывал слой навоза до нескольких десятков сантиметров толщиной.
Подметальщики навоза имели шанс заработать только на чаевых / Фото pinterest
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