Любить свою работу – это замечательно. К сожалению, часто бывает наоборот. Если вдруг это твой случай – подумай вот о чем: был ли бы ты счастлив, если занимался отловом крыс или сбором навоза?

Источник: Google Art and Culture

Темные века, полные ужасов – что это? Большинство уверенно ответит: "Средневековье". Однако и еще каких-то 100 – 150 лет назад некоторые вещи тоже вызвали ужас. Продолжаем на Men 24 говорить об адских профессиях Викторианской эпохи.

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Ловец крыс

От грызунов в сравнительно недавние времена избавлялись с помощью экологического и дешевого ручного труда. Но жестокого.

Прежде всего для животных, которых беспощадно истребляли. Но и для людей, которые этим занимались – также: крысы не стеснялись кусать в ответ.

Высший пилотаж в профессии ловца крыс – поймать крысу живьем. Здесь был большой интерес не только в области азарта, но и в области кармана – за живое животное давали отдельные живые деньги.



Ловец крыс радуется успеху / Фото pinterest

А все потому, что тогда популярной была жестокая забава – крысиные ямы. Туда забросали десяток крыс и собаку. Зрители же делали ставки, за сколько времени одно животное истребит других.



Крысиная яма – одна из жестоких развлечений XIX века / Фото pinterest

Подметальщики навоза

Представитель профессии подметальщика навоза стоял где-то чуть впереди нищего в восприятии тогдашнего общества. За эту работу почти не платили – разве что чаевые.

А суть работы такова: оживленные центральные улицы крупных городов делили на кварталы, на каждый ставили мальчика с метлой. И только в квартале останавливалась карета – подметальщик подбегал к ней и расчищал мостовую перед пассажирами.

Особенно любили эту услугу уважаемые леди, ведь получали возможность не испачкать подол платья. А испачкать было чем – улицы крупных городов в XIX век покрывал слой навоза до нескольких десятков сантиметров толщиной.



Подметальщики навоза имели шанс заработать только на чаевых / Фото pinterest