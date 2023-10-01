Австралийский ютьюб-блогер Лори Шоу взял на себя широкий спектр 30-дневных вызовов, направленных на то, чтобы расширить свои физические границы, улучшить личную физическую форму и помочь ему освоить новые навыки – от тренировок как олимпийский спринтер до прохождения ускоренных курсов по боевым искусствам.

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Сначала было слишком просто

В недавнем видео Шоу возвращается к одному из своих предыдущих челленджей: делать 100 скручиваний на бицепс ежедневно в течение месяца. Он признает, что роковой ошибкой в этом упражнении было то, что он не включил в график дни отдыха, а значит, его мышцы не имели достаточно времени для восстановления между тренировками, что препятствовало его успехам. Поэтому на этот раз Шоу делает те же 100 повторений каждого второго дня, надеясь, что достаточное время отдыха улучшит видимые результаты.

"Пока я чувствую себя очень хорошо, – говорит он после первой недели повторных тренировок. – Такое ощущение, будто я рвал мышцы на каждом занятии, в хорошем смысле этого слова; они устали, они болят... Я пытаюсь разогреваться и охлаждаться на каждом занятии, делаю много растяжек".

Однако на второй неделе Шоу обнаруживает, что его мышцы чувствуют себя "полностью истощенными", и ему тяжело собрать силу воли даже для того, чтобы начать сессии на 100 повторений, даже с дополнительными днями отдыха между тренировками.

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Ситуация начинает улучшаться на третьей неделе, и Шоу вводит изолированные скручивания на бицепс в свою рутину, уменьшая вес, но также уменьшая маховые движения в каждом повторе и, таким образом, устраняя импульс, который мог бы сделать упражнение немного легче.

В последний день испытания Шоу измеряет свой прогресс по трем показателям: размер его бицепсов в напряженном состоянии, вес, который он поднимает, и время, за которое он может выполнить все 100 повторений за сеанс.

В начале месяца Шоу поднимал 35-фунтовые гантели (около 16 килограммов). Спустя 30 дней он обнаружил, что может выполнить 100 повторений быстрее и в лучшей форме, если снизит вес до 30 фунтов (около 13,6 килограмма). После 100 повторений размер бицепсов увеличился примерно на сантиметр.

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Блогер доволен результатом и считает, что это отличный способ наращивать мышечную массу.