Можно ли накачать пресс за месяц: братья провели интересный эксперимент

Есть много способов добавить тренировки пресса в свой распорядок дня так, чтобы это имело смысл. И любой, кто хочет по-настоящему проработать свое ядро, вероятно, потратит на это гораздо больше времени, чем месяц. Оно и неудивительно, ведь работа над своим телом – марафон, а не спринт.

С другой стороны, есть ютьюб, где влиятельные люди в фитнесе всегда ставят себе краткосрочные задачи и ведут хронику результатов. Выполняй 1000 подъемов на носки в день в течение недели. Это, вероятно, не то, что ты превратишь на обычную тренировку. Но результаты тебя точно вдохновят.

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Братья выполняли по 100 скручиваний в течение 30 дней

Наши же новые герои, братья Винклер, решили выполнять по 100 скручиваний в течение 30 дней. И больше ничего. Мол, этого будет достаточно, чтобы получить 6 кубиков пресса. Ну что же, посмотрим, что получится!

Как они отмечают, сначала даже 100 скручиваний было достаточно сложно выполнять. Поэтому в видео можно увидеть, насколько сильно они прогрессировали за эти 30 дней. По мере того как проходит месяц, они вспоминают, что уделяют себе меньше времени на отдых. Все потому, что они начинают все более результативно выполнять это упражнение, и поэтому они хотят продолжать бросать себе вызов.

Конечно же, всем интересно, каких результатов удалось достичь после завершения этих 30 дней. В последний день двое братьев Винклер могут уверенно выполнить 100 скручиваний без перерыва. Они увидели определенную очерченность пресса и, самое главное, почувствовали себя сильнее.

Смотри, как два брата месяц выполняли по 100 скручиваний в день:

Но, как ты уже понимаешь, стальной пресс за 30 дней таки не появился. И это не удивительно. Этот вызов скорее поможет тебе улучшить свои общие результаты, а также показать, на что ты способен. А это, в свою очередь, должно вдохновить тебя на работу над телом своей мечты!

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: