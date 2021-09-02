Это упражнение очень легко выполнять ежедневно. Неудивительно, что один из блогеров показал, как 7 дней подъемов на икры влияние на мышцы его ног. Заметим, что он выполнял по 1000 подъемов в течение целой недели.

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7000 подъемов на икры прокачают ноги

"Я делал тысячи подъемов на носки ежедневно в течение всей недели", – говорит блогер с никнеймом pigmie в начале видео.

Он уже проводил подобный эксперимент раньше: целую неделю ходил на цыпочках. В результате чего его икры выросли примерно на 2 сантиметра. Это неплохо для всего 7 дней работы, поэтому он решил добавить новый уровень к игре.

Выполнение 1000 подъемов на носки занимает около 40 минут с короткими перерывами на отдых каждые 100 повторений. Это можно назвать "ленивой" версией дня ног. Заметим, что до 3-го дня наш герой переживал болезненные ощущения, но и понимал, что его икры растут.

Смотри на видео, как в течение 7 дней блогер качал икры с помощью простых подъемов:

Единственный способ проверить, насколько результативными были его подъемы, – измерить икры. Результаты довольно обнадеживающие, если вспомнить о том, что упражнялся он всего 7 дней: 0,6 сантиметра на левой икре и 1,24 сантиметра на правой.

Достаточно неплохо, как на неделю работы. И это только одно движение. И именно оно показывает, что достичь желаемых результатов можно с помощью последовательных и фундаментальных повторений. Возьми на вооружение этот подход, чтобы добавить "ногам-спичкам" фактурности и рельефа.

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: