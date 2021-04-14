Рыцари, бойцы, мачо, да и вообще мужчины – они же не плачут? Конечно, плачут. Откуда же взялся тот стереотип, и чем он опасен для самих мужчин – поговорим сегодня на Men 24.

Забегая вперед – прежде всего речь идет о запрете на эмоции. От которого, к слову, следует избавиться.

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Мужчины не плачут

Откуда взялся стереотип

Средневековые рыцарские романы полны описания сцен, в которых рыцари проливают слезы. Ну, например, герой Ланселот плачет – из-за разлуки с Гвиневерой. Это кого-то смущало? Да нет, наоборот – подобные ситуации считали нормой . Почему же сейчас не считают?

В какой период истории человечества зародился стереотип "мужчины не плачут"? Откровенно говоря, определить это крайне трудно.

Вероятно, он формировался несколько тысяч лет под влиянием христианской культуры, в которой проявление человеком эмоций считали приближением к греху.

Причем под "человеком" понимали в основном мужчин, ведь права женщин в то время были, мягко говоря, минимальными.

В итоге сегодня мы имеем ряд устоявшихся предрассудков (стереотипов): что мужчина не должен ни на что жаловаться, плакать, что быть эмоциональным позорно и тому подобное. Очень часто мальчиков такими нарративами и воспитывают с самого детства.

Вывод: сформировался стереотип "мужчины не плачут" не из-за запрета слез как таковых, а из-за негативного отношения к проявлению эмоций, которые ассоциируются с уязвимостью – грусти, тоски, уныния, печали и тому подобных. А "настоящий мужчина" как бы должен быть сильным, решительным и непреклонным.



Мужчины не плачут – это вредный стереотип / Фото unsplash

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Не плакать – вредно

Мужчин принято считать менее эмоциональными, чем женщины. Но это не так – на самом деле оба пола одинаково склонны к проявлению чувств. Но эти проявления сильно зависят от ситуации и заученных гендерных ролей.

Ученые неоднократно считали статистику , сколько плачут мужчины, а сколько – женщины. Результаты всегда держались примерно на таком уровне: женщина плачет 5 – 6 раз в месяц, а мужчина – 1 или 2 раза.

Биологически это объясняют так: тестостерон (этого гормона больше у мужчин) может подавлять плач, а пролактин (больше у женщин) – стимулировать.

Однако в богатых странах люди плачут чаще, так как позволяет культура. А в бедных странах, хотя поводов порыдать больше, люди плачут реже – потому что эмоциональность там не одобряется.

И еще одно важное наблюдение : среди мужчин в 3,5 – 4 раза больше самоубийц, чем среди женщин. Причем чаще всего из жизни уходят мужчины, которых воспитывали на нормах "не плачь", "терпи", "не жалуйся" и других похожих.