Весна – лучшая возможность начать новую жизнь. Для начала ты можешь, например, убрать в своём шкафу. Гарантируем, что в нем найдешь вещи, которые вызовут у тебя откровенное недоумение и непонимание. Поэтому с ними можно смело прощаться. А еще мы назовем несколько других признаков, свидетельствующих о том, что одежду нужно выбросить или отдать на благотворительность.

Наберись смелости и не бойся изменить свою жизнь. Для этого достаточно уделить немного времени, чтобы не только освежить свой гардероб, но и избавиться от вещей, которые в нем откровенно лишние! Рассказываем, как определить, что одежду нужно выбросить или отдать на благотворительность.

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1. Ты не носил ее несколько месяцев

У каждого мужчины в шкафу есть тайный уголок, где собираются вещи, которые никогда не будут одетыми. Подозреваем, ты не исключение из правил. Туда, кстати, нужно заглянуть в первую очередь. Ты обнаружишь рубашку, купленную за "3 копейки" на распродаже, джинсы, которые уже малы, а также еще кучу вещей.

Избегай соображений типа: "Когда-то будет возможность это одеть", "Я буду носить эту вещь позже". Нет, ты не наденешь ее уже никогда. Смирись с этим. И отпусти.



Пора заглянуть в шкаф, чтобы избавиться от лишней одежды / Фото Unsplash

2. Вещи из прошлой жизни

У каждого из нас есть откровенно странная одежда, пришедшая к нам из прошлой эпохи. Понятное дело, что мода циклична. Но это не значит, что ты должен напоминать подростка с 80-х. Если в твоем шкафу сохранилось много старой и странной одежды – избавься от нее. Во-первых, она занимает много места. Во-вторых, ты ее и так не носить. Исключением могут стать какие-то безумные вечеринки. Но сейчас само слово "вечеринка" вызывает нервный тик.

3. Ты похудел или набрал

Откровенно велика или слишком мала одежда тоже не могут жить в твоем шкафу. Следует наконец прощаться с воспоминаниями о том, каким ты был раньше. Если тебе удалось похудеть, то великая одежда явно не должна лежать в шкафу, намекая на то, что она ожидает тебя. Коротким штанишкам ты, конечно же, можешь подарить новую жизнь, превратив их в шорты. Но это можно сделать не со всей одеждой. Поэтому остальное можешь смело отдать на благотворительность.

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4. Пятна и запах

К сожалению, вещи имеют свойство впитывать в себя различные ароматы. И в твоем шкафу точно найдется несколько футболок, которые уже невозможно отстирать ни от неприятного запаха, ни от загрязнений. Поэтому не стоит их беречь как зеницу ока. Ты же помнишь о том, что должен выглядеть ухоженным и стильным. Итак, одежда с неприятным запахом и сомнительными пятнами явно не вписывается в это правило.



Грязную и растянутую одежду тоже стоит выбросить / Фото Unsplash

5. Изношенная одежда

Ничто не вечно, а одежда тем более. Поэтому не нужно беречь в шкафу свою любимую футболку, усеянную дырками. Хватит складировать одежду, которую ты не только никогда не наденешь. Ее даже из шкафа вытаскивать стыдно. Знаем-знаем. Сначала красивую одежду ты носишь куда-то на свидание, потом ежедневно, затем носишь ее дома, а затем – в деревне или на даче. Но не забывай о том, что ты будешь выглядеть максимальным неряхой в растянутых футболках и свитерах, а также порванных и протертых между ногами джинсах. Убери их!

Ну что же, айда перебирать свои шкафы. Подозреваем, что ты найдешь достаточно вещей, от которых однозначно следует избавиться. Так ты, кстати, обнаружишь другие вещи, которые могли действительно затеряться среди хлама.