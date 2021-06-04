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Пятница будет максимально насыщенной для большинства знаков Зодиака. Оно и неудивительно, ведь нужно будет позаботиться обо всех рабочих "хвостах", которые следует закрыть до выходных. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 4 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Что касается Овнов, то им звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению. Не стоит требовать от себя слишком много, чтобы не чувствовать себя изможденным до конца рабочего дня. Что касается вечера, то тебя ожидает настоящее романтическое приключение. Поэтому погрузись в него с головой, наслаждаясь каждым мгновением.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

В пятницу Тельцам нужно будет выложиться на все 100 процентов на работе. Если ты хочешь успеть выполнить все поручения руководства, тебе необходимо будет четко составить список дел. Сначала берись за сложные задачи, требующие помощи коллег. А уже после обеда можешь заняться задачами, которые выполняются за считанные минуты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На Близнецов в этот день ожидает возможность отдохнуть. В последнее время ты выкладываешься на полную, поэтому не удивительно, что в конце недели чувствуешь себя истощенным. Лучшее, что ты можешь сделать этот день, – выбраться куда-нибудь на прогулку. Зови друзей, чтобы зарядиться положительными эмоциями, а также быть на высоте.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Что касается Раков, то им звезды предлагают как можно меньше времени проводить на работе в этот день. Попробуй за первую половину дня выполнить все поручения руководства, чтобы вечером иметь возможность отдохнуть в кругу друзей. Сходите в любимый паб, чтобы не только выпить качественный алкоголь, но и перезагрузиться.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На Львов в пятницу ожидает ряд новых возможностей. За что бы ты ни брался в этот день, все будет получаться. Поэтому нужно быть готовым к тому, что сегодня ты будешь пытаться воплотить в жизнь не одну свою мечту. И это прекрасно, ведь ты наконец решишься сделать шаг навстречу переменам. А они, как известно, всегда к лучшему!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды рекомендуют позаботиться о второй половинке в этот день. Хватит зарываться по уши в работу, ведь так можно потерять все, над чем вы работали в течение последних лет. Лучшее, что ты можешь сделать в этот день, – устроить романтический ужин. Совместное времяпрепровождение положительно повлияет на климат между вами.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов эта пятница будет максимально насыщенной. Ты буквально с самого утра будешь бегать по делам, закрывая рабочие "хвосты". Что касается вечера, то звезды рекомендуют провести его в кругу родных. Найди несколько часов, чтобы зайти в гости к родителям. Они всегда рады тебя видеть.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам следует как можно меньше времени думать о работе. Хватит требовать от себя слишком много. Помни о том, что компания держится не только на тебе. Поэтому позволь себе не только продуктивно работать, но и достаточно отдыхать. В противном случае ты будешь чувствовать себя плохо из-за того, что работа никак не заканчивается.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Что касается Стрельцов, то им следует более ответственно относиться к своему здоровью. В противном случае ты очень скоро будешь вынужден взять больничный. Поэтому прислушайся к сигналам, которые подает тебе твой организм. Иногда нужно просто остановиться и позволить себе ничего не делать. На этом твой мир не может разрушиться, поверь!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов пятницу будет максимально удачной. Тебя ожидает возможность подняться по карьерной лестнице. Поэтому не упусти ее. Лучшее, что ты можешь сделать в этот день, – проявлять инициативу и работать на все 100 процентов. Что касается вечера, то его следует провести в кругу друзей, которые будут вдохновлять тебя на новые свершения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Что касается Водолеев, то им следует как можно больше времени проводить с любимым человеком. Устройте себе романтическую прогулку, которая плавно перейдет в посиделки дома. Вы можете приготовить что-то вкусненькое или просто посмотреть хорошее кино, которое зарядит вас положительными эмоциями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды рекомендуют быть финансово ответственными. Поэтому тебе нужно научиться отказываться от спонтанных покупок. Что касается работы, то ей стоит посвятить первую половину дня. Это позволит тебе выполнить все важные поручения, чтобы не думать о них во время выходных.