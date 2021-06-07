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В понедельник всем без исключения знакам Зодиака нужно будет поработать на славу. Но это не помешает некоторым найти достаточно времени для отдыха, а другим же воплотить в жизнь одно из своих самых заветных желаний. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 7 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам в понедельник звезды пророчат карьерный рост. Все твои старания будут высоко оценены не только руководством, но и коллегами. Поэтому ты не только получишь повышение заработной платы, но и возможность браться за серьезные и ответственные проекты. Но на этом останавливаться не стоит. Впереди еще много задач, с которыми нужно будет справиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им звезды рекомендуют найти достаточно времени для отдыха в этот день. Если у тебя есть такая возможность, то попробуй посвятить работе всего несколько часов в первой половине понедельника. Зато после обеда выберись куда-то на прогулку или в кино. Вечер же лучше провести с любимым человеком. Это именно то, что вам необходимо!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На Близнецов в понедельник ожидает серьезная деловая встреча. Именно она определит, выпадет ли тебе возможность воплотить в жизнь свои замыслы. Поэтому попробуй подготовиться, а также расслабиться. Переживания и стресс – не лучшие союзники в этот день. Если все у тебя получится, то вечером звезды рекомендуют отпраздновать успех в кругу друзей. Они зарядят тебя энергией для новых свершений.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Что касается Раков, то им звезды рекомендуют не думать о работе в этот день. Лучше посвятить все свое внимание любимому человеку. Устройте себе романтический день. Выберитесь куда-то за город. Все это позволит не только прекрасно провести время, но и избавиться напряжения, которое возникает из-за чрезмерного трудоголизма.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам в этот день стоит экономить свою энергию. Тебя ждет довольно активный и насыщенный рабочий день, поэтому стоит искать хотя бы несколько часов для себя. Попробуй отдохнуть и перезагрузиться для новых свершений. Что касается вечера, то его стоит посвятить друзьям. Выберитесь куда-то на прогулку или устройте себе уютные посиделки в любимом кафе.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Что касается Дев, то им следует ответственно отнестись к своему любимому человеку. Твоё стремление как можно быстрее подняться по карьерной лестнице негативно влияет на возможность провести время вместе. Попробуй в понедельник взять отгул, чтобы посвятить всего себя любимой. Она однозначно оценит твои старания и будет максимально счастливой.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Этот день для Весов будет не слишком легким. За что бы ты ни брался в понедельник, все буквально будет падать из рук. Но расстраиваться не стоит. Просто необходимо расслабиться и воспринимать все вызовы судьбы. Сохраняй спокойствие, а также избавься от суеты. Это позволит избежать стресса, а также как можно меньше думать о работе после окончания рабочего дня.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Понедельник для Скорпионов будет максимально легким. Тебя не ожидает слишком много работы, поэтому ты справишься со всеми задачами, которые перед тобой ставит руководство. Что касается вечера, то его стоит посвятить саморазвитию. Можешь наконец взяться за изучение иностранного языка или же прослушать несколько лекций на тему, касающуюся твоей профессии.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Этот день для Стрельцов будет умеренно насыщенным. Просто нужно быть готовым к тому, что в первой половине понедельника ты будешь откровенно бездельничать, а вот после обеда тебя ожидает достаточно много задач. Что касается работы, то следует быть немного более инициативным. Это позволит получить проект, который может раз и навсегда изменить твою жизнь к лучшему.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит навести порядок в собственном доме в этот день. Пора наконец прибраться и избавиться от вещей, которыми ты больше не планируешь пользоваться. Можешь отдать их друзьям или устроить "гаражную распродажу". Это не только освободит место, но и позволит чувствовать себя уютнее. Что касается вечера, то он должен быть максимально ленивым. Позволь себе бездельничать.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Этот день для Водолеев будет посвящен активному отдыху. Твои друзья позовут тебя куда-то за город. И ты просто не имеешь права отказать им. Изучайте новые места, устройте себе прогулку, которая запомнится надолго. Для максимального комфорта звезды рекомендуют взять спортивную одежду, а также дождевик.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Этот день для Рыб будет не слишком сложным. Тебе только нужно будет поставить четкую границу между работой и личным временем. На работе следует выложиться на все 100 процентов, ведь это позволит не накапливать задачи на последующие дни. Вечер же звезды рекомендуют провести в кино или любимом кафе. Зарядись положительными эмоциями для новых свершений.