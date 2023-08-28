Однако, если избегать таких разговоров и вообще откладывать их, то в долгосрочной перспективе это только повредит тебе. Итак, вот наше руководство о том, как подойти к сложному разговору

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1. Практикуй активное слушание

Во время разговора будь мысленно присутствующим и сосредоточься на том, чтобы услышать, что говорит другое лицо. Часто вместо того, чтобы услышать других, мы начинаем мысленно обдумывать следующий шаг.

Это неправильный подход. Вместо этого попробуй прислушаться к тому, что должен сказать другой человек. Если ты внимательно слушаешь, лучше найдешь решение.

2. Избегай игры в обвинение

Подходя к разговору, не начинай прямо винить другого человека. Это только больше отпугивает его. Ты останешься без решения и только усугубишь конфликт. Хотя хорошо быть прямым в решении своих проблем, следует понимать, что подход тоже имеет значение.

Не обвиняй. Лучшее спроси, что стало причиной того, что человек именно так себя вел.

3. Будь прямым

Не ходи вокруг, если у тебя есть проблема, которая тебя беспокоит. Это лишь создаст еще больше неразберихи. Говори обо всем, что тебя беспокоит, по крайней мере, так ты будешь на шаг ближе к решению. Ожидание, пока кто-нибудь поймет твои намеки, тебя никуда не приведет.

4. Регулируй свои эмоции

Хотя ты можешь испытывать большую страсть по поводу определенной проблемы, помните о покое в данный момент. В таких деликатных ситуациях ты, как правило, говоришь то, что выглядит так, будто ты грубишь. Важно, чтобы ты сохранял покой и максимальное хладнокровие.



Контролируй свои эмоции / Фото wayhomestudio

5. Для тяжелого разговора выбери спокойную атмосферу

Некоторые могут игнорировать этот фактор, начиная тяжелый разговор. Но это очень важный фактор, поскольку правильная среда имеет значение. Спокойная и дружеская атмосфера, где уважается конфиденциальность обеих сторон разговора, очень ценится. Это принесет производительность вашему разговору, поскольку вы вдвоем сможете выразить свои проблемы спокойно и без лишних стрессов.

6. Не иди с завышенными ожиданиями

Подходи к каждой встрече так, будто это игра с ненулевой суммой. В этом случае чей-то выигрыш не обязательно означает проигрыш другого человека. Проще говоря, это беспроигрышная ситуация для обеих сторон. Если ты дойдешь до такого подхода, ты сможешь избежать проклятия установления высоких ожиданий, которые приведут только к еще большему недовольству.

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Воспользуйся этими советами. Они очевидно не будут излишними в вариантах, когда необходимо урегулировать непростые ситуации. Начинай сложные разговоры правильно, чтобы добиваться желаемых результатов.