Ты не единственный, кого интересует ответ на этот вопрос. И зависеть он может от многих вещей. Работа, которая тебе не нравится, не удовлетворяет тебя или не дает того, что тебе нужно, может быть фактором, усиливающим усталость, истощение и выгорание.

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Тебе точно не нужно оставаться на работе, которая тебя не удовлетворяет или какая тебе не нравится. Но это тоже не хорошая идея оставаться на каждой работе несколько месяцев и прыгать по всему миру работы без направления или цели.

Ведь так ты никогда не получишь трудовой стаж, у тебя будет меньше возможностей получить повышение зарплаты, и ты даже можешь поставить большой красный флаг в своем резюме, что может означать, что ты ненадежен или недостаточно стабилен.

Но опять же, LinkedIn говорит, что слишком долго оставаться на одном месте тоже не стоит. Это может стать причиной ряда других проблем.

Как долго ты должен оставаться на одной работе?

Согласно тому, что говорит LinkedIn, слишком длительное пребывание на одной позиции может привести к тому, что тебе будет трудно продвигаться вперед, получить лучшую зарплату и иметь больше возможностей. Это может привести к тому, что ты устареешь и отстанешь в определенных темах.

На сайте утверждается, что если ты хочешь получить лучшую должность и продолжать развиваться в выбранной сфере, то тебе не следует проводить более 5 лет на той же должности, поскольку в конкурентном мире ты можешь иметь меньше шансов на продвижение.



Если ты работаешь годами, то следует подыскивать новую работу / Фото pressfoto

Самое лучшее попытаться остаться в окне от 2 до 5 лет, чтобы не застрять. Кроме того, на сайте говорится, что если тебе приближается 5 лет и на твоей работе нет никаких признаков повышения по службе, тебе следует обновить свое резюме и начать рассылать его.

Когда ты прошел более 5 лет без каких-либо изменений, ты стал тем, кого называют "увлекателем работы" или тем, кто цепляется за работу. Проблема состоит в том, что это может привести к тому, что ты будешь зарабатывать меньше, получать меньшее повышение. А ты перестанешь учиться и расти.

Но ты также не должен оставаться слишком мало, поскольку это мешает тебе учиться на работе, показывать, что ты являешься ценным работником и что есть много вещей, которые ты можешь сделать, кроме того факта, что твоя зарплата не будет повышена если ты там всего несколько месяцев.

Ты должен сбежать, если твоя работа токсична, жестока, которая тебе не нравится или где плохое обращение или злоупотребление властью. Но рекомендуется остаться по крайней мере на несколько месяцев. LinkedIn предлагает попытаться остановиться на промежутке между 12 и 18. Проблема не в том, что ты работаешь менее года. Проблема в том, что ты делаешь это регулярно, что можно истолковать как признак того, что ты не тот, на кого можно положиться, или что инвестирование может быть тщетной тратой времени и ресурсов.

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В Indeed Career Guide сказано, что ты должен объяснить, почему ты недолго проработал на одной работе. Кроме того, перед тем, как уволиться, ты должен задать себе правильные вопросы, чтобы понять, почему ты это делаешь, хорошо ли это для твоей карьеры и будущей работы, действительно ли нет возможности улучшить то, что имеешь сейчас.