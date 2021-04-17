Певица Надя Дорофеева продолжает радовать своих подписчиков горячими фотографиями. На этот раз 30-летняя красавица выложила пост, на котором щеголяет своими соблазнительными ягодицами. Наслаждайся порцией красоты от Нади Дорофеевой на Men 24!

Надя Дорофеева знает толк в том, что больше всего нравится ее поклонникам. Неудивительно, что она регулярно выкладывает фотографии, на которых позирует в нижнем белье или купальниках. Вот на этот раз, например, звездная красотка показала, как наводит порядок в своем гардеробе.

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Шутя под постом она написала, что ей просто нечем заняться.

Подписчикам Нади Дорофеевой понравилось новое фото певицы. Поэтому они не только оставили множество лайков под ее публикацией, но и буквально засыпали ее комплиментами:

"В этой белочки четкий орех";

"Можно и не одеваться";

"Такая хорошая";

"Одежда ни к чему";

"Фигура слепит глаза";

"Шикарная Надежда";

"Что бы ты ни надела, все равно будешь выглядеть отлично";

"Что-то ты слишком тепло оделась. Весна на улице";

"Интересно, сколько людей сделали Zoom?".

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