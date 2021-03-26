Большие руки – настоящая визитная карточка твоего тела. Именно они одними из первых бросаются в глаза дамам, которые знакомятся с тобой. Поэтому нужно ответственно отнестись к процессу наращивания мышечной массы и объема на руках. Лови 5 простых советов, которые помогут накачать большие руки.

Конечно же, совсем не обязательно уделять все внимание только рукам. Но точно так же нельзя игнорировать эту часть тела. Стальной пресс, конечно же, лишним не будет. Но чего он будет стоить, если твои руки не будут иметь достаточно силы?

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К твоему вниманию 5 простых, но эффективных советов. Если ты будешь прислушиваться к ним, получишь все шансы нарастить руки.

1. Начни тренировки с рук

Ты всегда можешь заняться руками где-то посередине во время тренировки, правда? Но откладывание тренировок приводит к уменьшению размеров рук. Например, исследование, опубликованное в Журнале науки и медицины в спорте, показывает, что ты должен начинать тренировки с мышц, которые хочешь нарастить больше всего. Мечтаешь о больших руках? Начинай с них.



Тренировку следует начинать с той группы мышц, которую ты хочешь накачать / Фото Unsplash

2. Полноценная тренировка рук

Также тебе следует делать не только день ног, живота, но и рук. Не делай просто несколько сгибаний на бицепс, а потом переходи к груди. Конечно же, твои руки тренируются и при выполнении других упражнений. Но это не позволит им расти быстро. Тебе нужно выполнять специальные упражнения, которые помогут получить желаемый рельеф и объем.

3. Сосредоточься на трицепсах

Мы слишком часто говорим о бицепсах. Но мало внимания уделяем крупным мышцам на тыльной стороне рук. Говорится о трицепсах. Это самая большая мышца в руке. Поэтому есть смысл тренировать ее так же как и бицепс. Хочешь сильные и объемные руки – тренируй трицепсы.



Нужно сосредотачиваться не только на бицепсах, но и на трицепсах / Фото Unsplash

4. Продолжай стимулировать

Золотое правило Арнольда Шварценеггера: шокирующий принцип. Тренировка рук состоит не только из сгибаний на бицепс и отжиманий. Как сказал Шварценеггер: "Когда прогресс твоего тела останавливается, это признак того, что твоё тело знает твой распорядок упражнений насквозь. Оно подготовлено к тому, что должно произойти". А это значит, что твои тренировки должны быть разнообразными. Это позволит постоянно держать в тонусе твоё тело и мышцы, позволяя им расти.

5. Правильное питание

Говорится о белках. Но это не значит, что тебе нужно круглосуточно есть куриную грудку и бобовые. Не стоит забывать также и о других полезных микро- и макроэлементах. Поэтому в твоем рационе должны быть также овощи и фрукты. А еще позаботься о том, чтобы твой рацион был разнообразным. Это тоже очень важно.



В твоем рационе должны быть белки, жиры и углеводы / Фото Unsplash

Прислушайся к этим советам, если хочешь получить большие и сильные руки. И традиционно не забывай запастись терпением. Желаемый результат появится, но не сразу же!