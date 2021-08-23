Как накачать ягодицы, если ты целый день сидишь

Если ты целый день сидишь за компьютером, тренировки ягодиц чрезвычайно важно. К счастью, есть несколько простых и тонких упражнений, которые можно выполнять в течение дня, чтобы не потерять тот рельеф, что у нас есть.

Поэтому, если ты хочешь увеличить объем ягодиц, но у тебя нет времени заниматься в тренажерном зале, лови несколько базовых упражнений. Над ними ты можешь работать, сидя за компьютером.

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Как накачать ягодицы, сидя за столом

1. Сжимай ягодицы

Это, возможно, самое легкое движение или упражнение для сидения. Упражнение состоит из сиденья в удобном положении с прямой спиной и максимальным сжатием ягодиц.

Движение можно выполнять в течение нескольких секунд. Но ты можешь потребовать большего, удерживая ягодицы в напряжении почти минуту. Попробуй выполнять по несколько подходов с несколькими повторами в течение всего рабочего дня.

Другой метод – сжать в течение 2 секунд, расслабить и повторить это еще 19 раз.



Во время сидения за компьютером ты можешь выполнять упражнения / Фото Unsplash

2. Круги ногами

Это упражнение не только поможет тебе проработать ягодицы, но и придаст твоему телу немного подвижности и позволит избежать проблем, связанных с сиденьем в течение длительного времени.

Его легко выполнить на кресле, сидя на краю. Одна из опорных ног согнута вниз, а другая – вытянута вперед. Ты начинаешь рисовать перед собой маленький круг, который с каждым разом становится все больше.

Не забывай держать спину прямо, держась за стул для равновесия. Чем больше круг, тем большее усилие чувствуется в ягодичной мышце. К слову, это упражнение прорабатывает всю ногу до самого верха.

Рекомендуется выполнять это упражнение 30 секунд и чередовать ноги.

3. Подъемы на колени

Это еще один простой способ без особых проблем проработать мышцы ягодиц. А еще он может помочь работать над мышцами живота и помочь гибкости бедер.

Опять садишься на край кресла с прямыми мышцами живота и прямой спиной. Сохраняем это положение и поднимаем колени на несколько сантиметров вверх, сосредоточивая силу в ягодицах и в центре. Удерживаем тело в этом положении в течение нескольких секунд перед тем, как опуститься.

Ты также можешь сделать несколько подъемов на каждую ногу, чтобы добавить разнообразия этому упражнению.



С помощью этих упражнений прокачиваются ягодицы, и исчезает напряжение в теле / ​​Фото Unsplash

4. Сгибание ног

Это довольно тонкое упражнение, которое ты можешь выполнять не слишком долго. Оно чем-то напоминает первое из этого списка. Само же движение позволяет привлекать мышцы задней поверхности бедра, связанные с ягодицами.

Для этого ты должен сидеть, поставив колени под углом 90 градусов, а ступни ног должны стоять на полу. Упражнение заключается в приложении силы к полу так, чтобы она проходила к подколенным сухожилиям и, таким образом, проработала ягодичные мышцы.

Удерживай свое тело в этом положении несколько секунд. Также рекомендуем выполнять это упражнение несколько раз в день.

5. Растяжка ног с прессом

Как и в случае с подъемом колен, в исходном положении ты должен сделать 4-этапное упражнение на растяжку ног.

Сначала подними ногу носком вверх, затем перейди к центру, а затем вернись к основанию, опираясь на пол, прежде чем снова поднять.

Обязательно держи ноги в напряжении в каждой точке.



А еще не забывай иногда вставать из-за рабочего стола / Фото Unsplash

Попробуй выполнять эти упражнения, чтобы обрабатывать ягодичные мышцы во время сидения. Они не только положительно повлияют на твою форму, но и позволят снизить усталость и напряжение, связанное с тяжелыми рабочими буднями.

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: