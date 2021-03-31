Когда дело доходит до наращивания силы и объемов ног, приседания со штангой – важное упражнение. Тренер Джефф Кавальер объясняет, что нужно сделать во время ее исполнения, чтобы помочь быстрому приросту квадрицепсов.

Нет ничего плохого в традиционной широкой стойке, если ты приседаешь с большим весом. Но такой подход может ограничить твои возможности передвижения. Джефф Кавальер знает, как эффективно прокачивать квадрицепсы с помощью приседания со штангой.

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"Если ты все время так приседаешь, я предлагаю тебе изменить это. Это принесет тебе пользу, потому что в этом присяде ты будешь развиваться по-другому", – подчеркивает он.

Он рекомендует использовать узкую стойку, поставив ноги значительно ближе друг к другу (примерно на ширине плеч). В таком случае диапазон движений сильно увеличивается.

"Вместо того, чтобы твои колени находились во фронтальной плоскости, двигаясь наружу, теперь с зауженными, они должны перемещаться в сагиттальной плоскости, что означает, что тебе нужно опускаться ниже. Все благодаря глубокому сгибанию бедра и, конечно, лодыжки с большим тыльным сгибанием", – добавляет Кавальер.

Если твои лодыжки не имеют достаточной подвижности, ты можешь обнаружить, что в результате изо всех сил пытаешься опуститься более чем на полпути. Кавальер предлагает одно простое решение этой проблемы: встать, слегка приподняв пятки на паре дисков. Это ослабит верхнее сгибание и обеспечит полный диапазон движений.

Смотри, как выполнять упражнение для прокачки квадрицепсов:

Это не значит, что ты должен делать повторения с максимальным весом, приседая в узкой стойке. Фактически Кавальер рекомендует резко снизить вес при выполнении этого варианта, одновременно увеличивая количество повторений.

Лучше выполнить 4 подхода с 20 повторениями, выполняя узкую стойку.

Тренер добавляет, что тебе не нужно беспокоиться о том, что ты потеряешь силу из-за снижения веса.

"Если ты сможешь лучше привлечь квадрицепсы в нижней части упражнения, ты сможешь получить сильные приседания, когда вернешься к традиционным широким приседаниям", – объясняет он.

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