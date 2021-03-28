Ты будешь очень неискренним, если не будешь мечтать о торсе как у Шварценеггера с его широкими плечами. Но как этого добиться? Есть секретный трюк бодибилдера и актера, который позволит прокачать плечи за минуту.

Этого добиться можно благодаря комбинации штанги и гири. Это нетрадиционное упражнение, и о нем ты, скорее всего, не слышал. Но именно с его помощью можно нарастить мышцы и стабилизировать свои плечи.

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Как нарастить плечи как у Шварценеггера

Bandbell – это штанга, специально разработанная для альтернативных тяжестей вместо привычных блинов. Как объясняет фитнес-эксперт Геддур, нужно прикрепить гирю к каждой стороне перекладины, задев ленту сопротивления через ручку и над перекладиной.



Bandbell – гири, прикрепленные к грифу с помощью фитнес-резинок / Фото Rogue Fitness

Зачем возиться с фитнес-резинками и гирями вместо того, чтобы просто вешать гантели на гриф?

"Перенос бандажа через голову создает эффект колебания, чтобы твои мышцы и стабилизаторы суставов работали усерднее. Это значительно сложнее", – добавляет Геддур.

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Особый трюк Шварценеггера

Вот как работает это: осторожно подними штангу над головой и зафиксируй руки, как будто ты будешь делать стандартный жим от плеч. Сосредоточься на ребрах и плечах: держи их прижатыми. Твой пресс напряжен, ягодицы тоже. Храни это положение в течение всего упражнения. Сделай несколько шагов вперед, сделай паузу и вернись в исходное положение. Неважно, если у тебя мало места. Тебе нужно сосредоточиться на времени выполнения, а не расстоянии.

Выполняй 3 – 5 подходов по 1 – 2 минуты за раз, отдыхая 1 минуту между подходами.

Добавь это упражнение до своего графика тренировок и выполняй его в начале или в конце тренировки на плечи. Когда тебе легче, Геддур рекомендует увеличить интенсивность, вес гири или увеличить скорость ходьбы, чтобы твои плечи работали больше.

Смотри, как выполнять упражнение Шварценеггера для накачки плеч:

Попробуй выполнять упражнение Арнольда Шварценеггера, чтобы нарастить и себе такие широкие плечи. И не забывай о том, что результат не появляется мгновенно. Будь настойчивым и иди уверенно к своей цели!