Своей любимой тройкой упражнений поделился фитнес-тренер Владимир Сидорук. Рекомендуем их выполнять, если ты тоже хочешь иметь крепкий и стальной пресс.

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Как накачать пресс на перекладине

Думаю, вы уже все знаете, что при подъеме ног к прямому углу у нас мышцы живота стабилизируются, но не работают в динамике. Поэтому важно выполнять с заворотом таза для лучшей обработки и эффекта,

– заметил он.

Совет от тренера: необходимо работать на ощущение. Контролируй свое дыхание, а также не забывай наслаждаться каждым повторением.

Как выполнять упражнения: смотри на видео

Твоя задача выполнить 12 повторений. Сам комплекс упражнений подразумевает работа по принципу круга. Следует выполнить 3 – 4 таких круга. После завершения одного, стоит приделить 60 – 90 секунд отдыху.

Достойно внимания Понадобится всего 9 минут, чтобы укрепить мышцы кори: комплекс упражнений от тренера

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. Его можно выполнять как самостоятельно, так и добавить в свою привычную тренировочную рутину. Айда вместе с нами становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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