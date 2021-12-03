Эти обычные упражнения используют только вес твоего тела. Более того, они могут выполняться где угодно, что делает их идеальным средством противодействовать рождественским препятствиям.

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Чередуй движения верхней и нижней части тела. Это позволит достичь эффекта "периферического сердечного ритма", когда твоему сердцу приходится работать вдвое больше, чтобы перекачивать кровь вверх и вниз. Это усугубит метаболический эффект, а также подарит тебе незаурядную выносливость.

2 упражнения, которые можно выполнять в любое время и в любом месте

Включи секундомер и в начале каждой минуты выполняй 5 отжиманий, а затем 5 приседаний с собственным весом. Просто? Каждую следующую минуту добавляй дополнительное приседание или отжимание. Твоя цель – проложить себе путь через наибольшее количество раундов.

Отжимание

Прими стойку планки, напряги мышцы корпуса и положи руки под плечи. Согни руки в локтях, чтобы опустить грудь на пол. Держи локти близко к телу, когда ты резко отталкиваешься. Повтори!



Выполняй отжимания в течение минуты / Фото MIL-TECH PHARMA LTD

Приседания с импульсом

Встань прямо с приподнятой грудью, опусти бедра назад, сгибая ноги в коленях. Все для того, чтобы опустить бедра, пока не дойдешь до глубокого приседания. Резко поднимись и повтори. Сохраняй контролируемый темп и правильную форму, но двигайся со скачком.



Не стоит недооценивать приседания с собственным весом / Фото Luemen Rutkowski

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