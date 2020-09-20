50-летняя Наоми Кэмпбелл не устает поражать всех своей невероятной красотой и смелостью. Супермодель 90-х на днях посетила светский раут в откровенном наряде: на ней был брючный костюм. Но внимание подписчиков привлек именно пиджак, одетый на голое тело Наоми. Эстетическое наслаждение.

Неймовірна Наомі Кемпбелл знається на стилі та на своєму прикладі показує, що для красивої жінки слово вік просто не існує. Дивися на Men 24 гарячі фото супермоделі, котра знялася у піджаку на голе тіло.

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Тепер нам цікаво, на чому тримається піджак. Маємо надію, що не на чесному слові та не на скотчі. Хоча, навіть якби він підвів Наомі, оголивши її груди, вона б поводилася так, наче нічого не відбувається. У цьому й проявляється професіоналізм Кемпбелл.

Підписники моделі засипали її компліментами та нагадали, що вона для них – справжня королева:

"Вона буде завжди феноменом";

"Неймовірна";

"Вау, дуже красива";

"Я хочу бути як Наомі, коли виросту";

"Королева";

"Красива як завжди. Завжди супермодель".

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Рекомендуємо підписатися на Наомі, адже іноді вона публікує настільки гарячі фото, що від них аж паморочиться у голові!