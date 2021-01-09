Александр Людвиг – 28-летний канадский актер, певец, а также модель. Сам он родом из Ванкувера. А мировую славу ему принесла роль Бьорна Айронсайда в популярном сериале "Викинги". Также он играл в "Голодных играх", но на этот раз не об этом. На теле Людвига есть несколько татуировок. Men 24 расскажет тебе, что они означают.

На теле Александра Людвига есть несколько интересных татуировок. Айда вместе с Men 24 разбираться, что они значат для 28-летнего канадского актера.

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1. Знак на предплечье

На предплечье Александра Людвига можно увидеть необычную татуировку.

Значение: Александр Людвиг и Яспер Пяякконен ( Хальвдан Черный , его брат в сериале) сделали одинаковые татуировки. Оно означает "брат".

2. Тату на руке

Еще на правой руке Александра есть татуировка с бабочкой.

Значение: татуировку бабочки обычно делают люди, которые считают, что им удалось преодолеть что-то в своей жизни или что-то в себе изменили к лучшему.

3. Татуировки с картиной

Еще на руке актера есть большая татуировка, которое привлекает к себе максимум внимания.

Значение: это не какой-нибудь рисунок, а картина его бабушки. Александр Людвиг сделал ее в Ирландии. Рисунок стал переосмыслением картины бабушки, которую он очень любит.

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Спасибо легендарному Норберту Халазу и Dublin Ink за невероятное переосмысление картины, написанной моей бабушкой. Это очень важно для меня и дань ей,

– написал он в своем инстаграме.

4. Тату с птицей

Выше бабушкиной картины можно заметить маленькую птицу, несущую в своих лапках цветок.

5. Треугольник-гора

Ниже на руке Александра есть еще одна минималистичная татуировка. На ней изображен треугольник-гора с солнцем.

Если ты не успел посмотреть сериал "Викинги" с Александром Людвигом, то мы настоятельно рекомендуем это сделать. Тем более локдаун этому только способствует. А сам актер вдохновляет на нанесение на свое тело минималистичных, но чрезвычайно стильных татуировок.