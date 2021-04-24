Джо Делани с ютьюба показал на собственном примере, как за 2 недели можно изменить тело. Он попытался не только сбросить лишний жир, но и получить стальной пресс, о котором большинство мужчин могут только мечтать. Айда смотреть, что он для этого сделал. Подозреваем, не обошлось без сделки с Дьяволом.

Блогер Джо Делани поставил перед собой задачу вернуться на правильный путь. Он, как и мы все здесь, немного запустил свое тело из-за коронавируса и сопутствующих обстоятельств. Поэтому парень решил сбросить часть набранного веса, а также стать сильнее. И сделать это все он запланировал за рекордные 14 дней!

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Как за 14 дней похудеть и получить стальной пресс

Для этого Джо начал ежедневно уделять 20 – 30 минут кардио на беговой дорожке. Также он увеличил свои силовые тренировки до 5 – 6 занятий в неделю. Блогер начал есть с дефицитом калорий, сократив свой рацион примерно на 600 калорий. Ранее его дневное потребление колебалось в пределах 3000 калорий.

Он ежедневно ел примерно 180 граммов белка, 70 граммов жира и около 260 граммов углеводов. Разделял все это на три приема пищи в день.

"Неудивительно, что в первые 3 – 4 дня мой вес снизился довольно быстро. Потом он выровнялся и значительно медленнее снижался в течение следующих 10 дней", – подчеркнул он.

В конце испытания Джо удалось похудеть на 2,5 килограмма. Теперь он весит не 80, а 77,5 килограмма. Его фигура улучшилась. Особенно изменения заметны в области пресса. Он теперь более выраженный.

"Я был достаточно строгим в эти 2 недели. Вероятно, это наиболее дисциплинированная и точная диета из всех, которых я когда-либо придерживался. Но я думаю, что причина, по которой я не стал таким худым, как я думал, кроется в том, что у меня было немного больше жира на теле, когда я начинал", – добавил он.

Смотри, как изменилось тело Джо Делани за 14 дней тренировок:

За тот же 14-дневный период доля жира в организме Джо снизилась с 14,9% до 13,7%. Хотя он признает, что этот показатель мог быть не совсем точным. Да и сам по себе жир в организме не является точным показателем личной годности, ведь он является индивидуальным для каждого.

"Речь идет скорее о том, чтобы быть довольным своим внешним видом, чем о погоне за произвольным числом", – подчеркивает Джо.

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