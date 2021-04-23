Несмотря на то, что Жорж Сен-Пьер покинул UFC, он все еще в отличной физической форме. Неудивительно, что он регулярно демонстрирует подписчикам в инстаграме возможности своего тела. На этот раз, например, он решил взяться за популярные в тиктоке отжимания, которые уже стали вирусными.

Бывший боец ​​MMA и актер Сен-Пьер обратил внимание на некоторые фитнес-задачи, которые почему-то получили огромную популярность в тиктоке. В этот раз он решил попробовать серию вариаций отжиманий. Мы даже не сомневаемся, что он справится с задачей на отлично!

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Сначала он выполнил серию отжиманий, которые включали постепенное складывание стаканов на полу. С каждым повторением нужно было ставить один стакан на другой. Затем он продемонстрировал силу своих плеч в отжимании в стойке на руках. В этом случае нужно шагать вверх по стене после каждого повторения. А напоследок он взялся за выполнение версии отжимания с невероятно замедленным контролируемым спуском. Конечно же, ему удалось все. Да мы и не сомневались в этом.

Смотри, как Сен-Пьер выполняет вирусные отжимания с тиктока:

Пока же Сен-Пьер повторяет свою роль Батрока Прыгуна в кинематографической вселенной Marvel. Впервые он сыграл пирата из комиксов в фильме "Капитан Америка: Зимний солдат", в котором сражался со Стивом Роджерсом (Крис Эванс). Сейчас же он второстепенный антагонист персонажей Энтони Маки и Себастьяна Стэна в спиноффе Disney + "Сокол и Зимний солдат".

Ранее Жорж Сен-Пьер поделился новым фитнес-вызовом со своими подписчиками в инстаграме. К счастью, он не нуждался ни в чем чрезвычайно сложном. Но и простым его назвать сложно. Звезда UFC предложил каждому простоять на одной ноге в течение 10 секунд. Сделать это необходимо с закрытыми глазами. Справишься?