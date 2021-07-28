Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре

Мы не устаем рассказывать о линейке вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection. Но на этот раз попробуем обойтись без эпитетов, связанных с ее вкусами и ароматами. Зато позволим тебе почувствовать самобытный характер, атмосферу, которую в себе она несет. Именно это все объединено в новой смелой кампании, посвященной миксологии.

Nemiroff продолжает знакомить нас с миром миксологии и барной культурой. Но, как и подобает лучшим, делает это со вкусом и неповторимым шармом. Все для того, чтобы ты вполне мог почувствовать атмосферу, гостеприимство и характер.

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Вы можете тысячу раз рассказывать о новой линейке Nemiroff The Inked Collection. Описывать ее вкус, атмосферу, которую она создает... Но зачем? Все равно невозможно будет почувствовать терпкость апельсина, непобедимый вкус клюквы и жгучие нотки груши на словах,

– пояснила глобальный директор по маркетингу Nemiroff, Ирина Жигунова.



В кампании решили показать характер и неудержимый дух напитков / Фото Nemiroff

Показать характер без слов

В этот раз в компании выбрали новую стратегию. При создании рекламной кампании решили обойтись без слов. Ты попадешь в водоворот эмоций, переживаний и ощущений. Попробуй закрыть глаза, открой их и только после этого включи видео. Так ощущение обострятся.

"В новой кампании бренда мы приглашаем потребителей к их любимым барам, чтобы поднять бокал и поделиться нашим смелым настроением", – подчеркивает она.



Бренд Nemiroff приглашает потребителей посетить их любимые бары / Фото Nemiroff

Ведь любимый бар – это об атмосфере. Когда гость на первом плане во всем. Когда бармен получает удовольствие от счастливых лиц людей вокруг, а иногда и наоборот поднимает настроение. Когда обслуживание является первоклассным. С того момента, как гость впервые заходит в заведение и осматривает тщательно продуманный до мелочей интерьер, до последнего коктейля. Существует даже шутка, что хороший бармен должен быть отличным психологом. Полностью согласны!

А культура миксологии – это отдельное искусство, ведь новые вкусовые ощущения всегда востребованы.



Культура миксологии – несомненно считается отдельным искусством / Фото Nemiroff

Сама же реклама буквально погружает тебя в миксологию в исполнении барменов. Ты можешь наблюдать за атмосферой глазами выразительных героев. Почувствуй, как змея, которая только что была на этикетке, ползет рядом с тобой. Почувствуй свежесть фруктов и ягод, в составе напитков. Изучай линии татуировки на коже и окунись с головой в мир Nemiroff The Inked Collection.

Завершается каждый ролик героем, который наслаждается ярким коктейлем на основе водки Nemiroff The Inked Collection в баре. А сделать эту мощную безмолвную кампанию бренду помогло маркетинговое агентство MullenLowe.



Почувствуй и ты себя героем ролика – наслаждайся ярким коктейлем от Nemiroff / Фото Nemiroff

Nemiroff "Дикая Клюква. Дикая... Как ты:

Nemiroff "Горячая Груша". Жгучая... Как ты:

Nemiroff "Терпкий апельсин". Своенравный... Как ты:

Присоединяйся и ты к миру миксологии вместе с Nemiroff The Inked Collection. Покажи свой неудержимый дух и несгибаемый характер!

Еще одна причина гордиться Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире