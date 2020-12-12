42-летняя певица Николь Шерзингер на этой неделе изрядно разогрела пользователей сети. Красавица выложила на своей странице в инстаграме фотографию, на которой она позирует в брючном костюме. И все бы ничего, если бы не глубокое декольте солистки The Pussycat Dolls. Наслаждайся горячим фото певицы на Men 24!

Певица Николь Шерзингер умеет подбирать себе откровенные и соблазнительные образы. Одним из них она на днях поделилась со своими поклонниками в инстаграме. Наслаждайся горячим фото звезды на Men 24 !

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Поклонники не могут сдерживать эмоций. Им настолько нравится образ Николь Шерзингер, что они буквально засыпали ее комплиментами и неоднократно подчеркивали, что перед ними настоящая королева:

"Девушка с бриллиантовым сердцем";

"Ох, какая же ты красивая";

"Королева";

"Образ королевский";

"Ты выглядишь потрясающе";

"Абсолютно невероятная";

"Ты ангел в человеческом обличье";

"Люблю тебя очень сильно";

"Николь волшебная".

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