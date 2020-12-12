Николь Шерзингер взбудоражила сеть глубоким декольте: горячее фото певицы
42-летняя певица Николь Шерзингер на этой неделе изрядно разогрела пользователей сети. Красавица выложила на своей странице в инстаграме фотографию, на которой она позирует в брючном костюме. И все бы ничего, если бы не глубокое декольте солистки The Pussycat Dolls. Наслаждайся горячим фото певицы на Men 24!
Певица Николь Шерзингер умеет подбирать себе откровенные и соблазнительные образы. Одним из них она на днях поделилась со своими поклонниками в инстаграме. Наслаждайся горячим фото звезды на Men 24!
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Поклонники не могут сдерживать эмоций. Им настолько нравится образ Николь Шерзингер, что они буквально засыпали ее комплиментами и неоднократно подчеркивали, что перед ними настоящая королева:
- "Девушка с бриллиантовым сердцем";
- "Ох, какая же ты красивая";
- "Королева";
- "Образ королевский";
- "Ты выглядишь потрясающе";
- "Абсолютно невероятная";
- "Ты ангел в человеческом обличье";
- "Люблю тебя очень сильно";
- "Николь волшебная".
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Мы абсолютно согласны с фанатами Николь Шерзингер. Певица поражает своей невероятной природной красотой и роскошным телом. Поэтому ею сложно не восхищаться.
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