На этот раз Джесс Хант поделилась со своими подписчиками эротическим видео. На нем модель позирует топлес, прикрывая голую грудь руками. Дополняют откровенный образ черные трусики и прозрачные перчатки в тон белья. Неудивительно, что ее поклонники в восторге от ролика.

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Об этом свидетельствуют не только более 180 тысяч лайков, но множество комплиментов. Традиционно, лови лучшие из них:

  • "Это просто вау! У меня такое же ожерелье, но его ты носишь лучше";
  • "Ты самая безупречность";
  • "Девушка, вызывающая неподдельный восторг";
  • "Почему ты так потрясающая?";
  • "Я просто не могу подобрать слов, насколько ты роскошная";
  • "Чрезвычайно красивая и обаятельная";
  • "Крошка, я люблю тебя";
  • "Ты просто удивительна".

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Следить за Джесс Хант в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем тебе присоединиться к ее миллионной армии поклонников. Именно это позволит тебе одним из первых любоваться горячими публикациями, регулярно появляющимися на странице модели.