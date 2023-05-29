Если ты часто сталкивался или сталкиваешься с такими ситуациями, то вот что тебе нужно делать. Рассказываем, как справляться с саркастическими людьми и не быть уязвимыми из-за них.

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1. Сохраняй покой

Важно сохранять спокойствие и не позволять их замечанием или сарказму воздействовать на твои эмоции. Такие люди смотрят на твою реакцию, и когда они ничего не получают, это их раздражает. Сделай глубокий вдох и напомни себе, что их поведение отражение их собственных проблем, а не твоих.

2. Не воспринимай это лично

Не бери их саркастические замечания близко к сердцу, ведь такие люди больше похожи на ротовую диарею. Важно, чтобы ты понял, что злые и саркастические комментарии говорят больше о человеке, который их говорит, чем о тебе. Не позволяй чьему-либо негативу отражать твою ценность или способности.



Научись не воспринимать услышанное лично / Фото drobotdean

3. Отвечай с добротой

Вместо того чтобы реагировать гневом или защитной реакцией, отвечай добротой. Иногда положительный ответ может разоружить человека и разрядить ситуацию. То же говорил раньше Кузьма Скрябин. Он призвал на хамство реагировать улыбкой.

4. Используй юмор с умом

Если ты чувствуешь себя комфортно, ты можешь использовать юмор в ответ на саркастические комментарии. Однако он должен быть кстати и беззаботным ответом, который поможет разрядить напряжение и покажет, что ты не воспринимаешь их замечания всерьез.

5. Установи границы

Если саркастическое поведение собеседника становится слишком невыносимым, важно установить границы. Вежливо и настойчиво дай человеку понять, что его комментарии оскорбительны, и попроси его остановиться. Четко и твердо определи свои границы и не вступай в дальнейшие споры.



Следует установить пределы, чтобы сохранять спокойствие / Фото mdjaff

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Помни, что ты можешь контролировать только свои слова, а не других, поэтому другие будут делать то, что им вздумается. Вышеупомянутые пункты должны держать таких людей под контролем, но если это не так, сохраняй спокойствие или минимизируй общение с ними.