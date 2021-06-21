На видео бегун на средние дистанции Энди Бадделей, который представлял Великобританию на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он бросает вызов велосипедисту, который участвует в гонках на шоссейных дорогах, Лоуренсу Карпентеру. В их соревновании каждый проявит свои навыки, а затем попытается справиться с задачей другого.

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Беговая дорожка и велотренажер установленные рядом. Оба мужчины начнут со своей сильнейшей дисциплины. То есть Энди начал с 5-километрового бега, а Лоуренс – с 16-километрового велопробега (дистанции рассчитаны примерно на одинаковое время). После этого каждый из них переходит к дисциплине соперника. На финише спортсмен, который показал лучшее суммарное время, побеждает в соревновании.

Энди финиширует первым за 17:06, выиграв первый раунд. Хотя он сразу же выражает обеспокоенность по поводу велопробега. Чтобы ты понимал, профи в этой области Лоуренс, справился за 22 минуты и 27 секунд.

После 15-минутного отдыха оба спортсмена меняются местами и проходят второй тест на "слабую дисциплину".

"Это немного страшно. Я не знаю, что произойдет, но я постараюсь сделать все возможное... Практически впервые на беговой дорожке", – признается Лоуренс.

Смотри, как бегун и велосипедист пытаются поменяться местами:

Новичок в велоспорте Энди признается, что слишком рано начал набирать обороты. К середине гонки его икроножные мышцы буквально горят.

"Это дорого мне обойдется", – говорит он, ненадолго слезая с велосипеда. После этого он возвращается, чтобы попытаться наверстать упущенное время.

Лоуренс финишировал первым во втором раунде, пробежав 5 километров за 25 минут и 15 секунд. Велопробег Энди длился 31 минуту и 45 секунд. Поскольку выигрывает наименьшее общее время, то Лоуренс заслуженно становится победителем. Его общее время – 47 минут и 42 секунды. Энди же справился с задачей за 48 минут и 51 секунду.