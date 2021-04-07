Блогер и действующий моряк ВМС США Остин Александр регулярно приглашает на свой канал спортсменов, бодибилдеров и влиятельных лиц. Все для того, чтобы они смогли проверить свою функциональную физическую форму с помощью серии строгих военных тестов на пригодность. На этот раз его гостем стал олимпийский чемпион по плаванию.

Бывший олимпийский пловец, золотой медалист и рекордсмен мира Маркус Роган попытался пройти тест "морских котиков". Сразу же заметим, что он не слишком простой.

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Физический отборочный тест состоит из:

457 метров плавания;

отжимания;

скручивания;

подтягивание;

2,4 километра бега.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Роган начинает с того, что, возможно, должно быть легкой частью задачи. Заплыв состоит из 10 кругов по 457 метров. Он его завершает за 5 минут и 49 секунд. Минимальный необходимо время – 12:30, а 8:00 считается "соревновательным" счетом. Поэтому у нашего героя отличный старт.

Второй раунд – 2 минуты отжиманий с 50 повторениями, которые нужно выполнить. Роган побеждает здесь Александра, выполнив 83 повторения против 69. После 2-минутного отдыха они переходят к третьему тесту: скручивания. Нужно выполнить не менее 50 повторений за 2 минуты. Роган тоже проходит этот раунд, сделав 73 скручивания.

Четвертое упражнение – подтягивание с захватом сверху. В этой части теста нет ограничений по времени. Роган просто должен выполнять свои повторения до отказа. Это первый раз, когда ему действительно трудно, и он может выполнить только 9 подтягиваний, что на 1 повторение меньше, чем минимальный результат.

После 10-минутного отдыха настало время для пятого и последнего соревнования: забег на 2,4 километра. Нужно уложиться в 10 минут и 30 секунд, но Роган пересекает финишную линию за 9:45.

Смотри, как Роган выполнял тест "морских котиков":

"Я немного завидую этому парню. Я очень конкурентоспособный человек. Очевидно, он победил меня в плавании, победил меня в отжимании, вероятно, победил меня в скручивании, а также во время бега. Этот парень – машина", – признался Александр.

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