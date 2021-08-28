Когда ты думаешь о сексе, ты однозначно не задумываешься о чашке мятного чая. Но, как оказалось, с его помощью можно сделать это занятие более приятным и ярким. В частности оральный секс. Читай на Men 24, как использовать мятный чай.

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Мятный чай дарит больше удовольствия во время орального секса

Согласно опросу портала знакомств Joyclub, для 86% женщин минет – это просто часть секса. Три четверти опрошенных действительно любят этот процесс, уделяя ему 2 раза в неделю. Мы же предлагаем несколько прокачать это занятие, чтобы и твоей партнерше, и тебе было еще приятнее.

Оказывается, для некоторых женщин чашка мятного чая – настоящее секретное оружие в постели. Достаточно одного глотка.

Зачем перед оральным сексом пить мятный чай? Мята и ментол могут похвастаться охлаждающим эффектом. Поэтому, если твоя партнерша перед оральным сексом сделает несколько глотков этого напитка, по твоему телу будет пробегать приятная прохлада. Для продолжения желаемого эффекта можно делать еще несколько глотков.

Будьте осторожны! Чай не должен быть слишком горячим. Не забывай о том, что кожа на половом члене чрезвычайно чувствительна.



Глоток мятного чая может прокачать оральный секс / Фото Unsplash

Вместо чая можно использовать ментоловые леденцы, мороженое или просто кубики льда. Каждый из этих компонентов может положительно повлиять на нервные окончания твоего пениса. А это, в свою очередь, позволит получить еще больше удовольствия.

К слову, ты тоже можешь использовать этот метод во время куннилингуса. Гарантируем, что твоей партнерше безумно понравятся ощущения во время "прокачанного" орального секса!

Лови крутые советы, которые помогут получить еще больше удовольствия: