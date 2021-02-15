Что такое идеальное мужское тело и как его видели в разные периоды истории? Продолжаем на Men 24 говорить о драматических изменениях стандартов мужской красоты.

Описания идеального мужского тела в разные эпохи заметно отличались. Мы уже рассказывали о первобытном мире и античности. Сегодня на Men 24 двинемся чуть дальше.

В предыдущей серии Как Аполлон – или вовсе нет: стандарты мужской красоты от пещеры и доныне

Мужская красота Средних веков и Нового времени

Страдальческое Средневековья

Модные лохмотья, грехи плоти, самоистязание... Какого мужчину считали красивым при таких обстоятельствах? Максимально серого и незаметного – такого, который никоим образом не способен намекать на греховную похоть.

А какой мужчина наиболее незаметный? Конечно, либо закованный в латы (не видно же, какая красота за ними скрывается), либо запудренный макияжем и затененный париком.



В Средневековье мужчины красоту прятали за доспехами и париками / Коллаж 24 канала

Ренессанс и рококо

А здесь вопросов нет. Леонардо да Винчи нарисовал идеального мужчину. И буквально заставил всех поверить, что именно так и должно быть. По меньшей мере в Италии. А вот несколько позже и несколько ближе к океану – во Франции...

Тщеславие и манерность знати куда сильнее сказались на стандартах мужской красоты, чем культура Возрождения. Модными стали худые и бледные мужчины в белых рейтузах.



С другой стороны, если надеть на Витрувианского человека рейтузы... / Коллаж 24 канала

Жирный XIX век

После того как маятник качнулся в сторону бледной немочи, он стремительно полетел к противоположности. Но уже не в Европе, а в сытых Соединенных Штатах Америки, которые только приобретали могущество.

В США в XIX века даже были крайне популярными "клубы толстяков", где мужчины соревновались размерами – животов. Членский билет продавали, если ты набирал 90 килограммов, но уважать тебя начинали от 120.



Ковбои и ... Нет, не пришельцы – вполне местные, даже вполне типичные местные / Коллаж 24 канала

Но, конечно, куда более популярной и более массовой была ковбойская героическая культура. Которая не исчезла, к слову, и в ХХ веке, но о нем – уже в следующем материале.