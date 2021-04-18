Слышал когда-то об эффекте Рингельмана? А это довольно распространенное явление: чем больше людей в группе работают над выполнением той или иной задачи, тем меньше пользы от каждого члена группы.

Французский профессор Макс Рингельман описал этот эффект в 1913 году. А произошло это после проведенного им интересного эксперимента.

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Эффект Рингельмана

Коварная веревка

Ученый собрал группу людей и попросил их натянуть веревку . Сначала отдельно, а потом – всем вместе. В итоге оказалось, что каждый участник прилагал ощутимо меньше усилий, когда тянул за веревку в группе, чем когда делал это сам.

Заметим, эксперимент этот повторяли много раз – чтобы выводы были однозначными. И они таки были: чем больше группа, которая выполняет какое-то задание, тем меньше усилий прилагает в ней каждый отдельный участник.

Можно предположить, что так происходит, если в группе нет лидера. Мол, некому усилия участников группы координировать. Ученые об этом подумали, и решили проверить.



Не поверишь, но в группе человек меньше старается / Фото pinterest

Социальная бездействие

Алан Ингэм продолжил эксперименты Макса Рингельмана. Вместе с коллегами в 1970-х годах Ингэм воспроизвел ситуацию в Массачусетском университете, но добавил осложнения .

Исследователи завязали глаза участникам. И при этом одной части сказали, что они сами тянут веревку, а другой – что они тянут ее в группе. На самом деле все тянули веревку самостоятельно.

Что же в итоге? Те, кто считал себя частью группы, приложил на 20% меньше усилий, чем те, кто был уверен, что тянет сам. Так понятие "эффект Рингельмана" дополнили характеристикой причины: "социальное бездействие".



В группе у человека исчезает минимум пятая часть усилий / Фото unsplash

Бездельник поневоле

Стивен Кар и Киплинг Уильямс в 1993 году сформулировали свое заключение на почве анализа предыдущих более семи десятков экспериментов: социальный бездельник – это постоянное явление, которое возникает в группе, выполняющей коллективные задания.

И здесь крупные компании напряглись, стали наблюдать за своими коллективами, и убедились: действительно, чем компания больше, тем легче тому или иному сотруднику скрыть свою индивидуальную работу – особенно если она малоэффективна.

Хуже всего в этой ситуации то, что даже высокопроизводительные работники в группе начинают прилагать меньше усилий для достижения результата. Хотя и близко не собирались его делать.

Но бывают ли эффективные группы? На самом деле – да. Эксперименты показали, что оптимальную успешность в выполнении общего дела показывают команды из 4 – 5 человек.

Как преодолеть эффект Рингельмана

Введение человека в группу любого размера сделает его менее продуктивным. Но отказаться от коллективной работы невозможно. К счастью, эффект Рингельмана можно свести к минимуму с помощью нескольких приемов:

Работник должен быть уверенным, что его индивидуальные результаты заметят (плохие тоже, но особенно – хорошие).

Работник должен чувствовать, что его – именно его – работа важна и значима.

Работник должен знать, что без его вклада достичь успешного результата коллектива может и не получиться.

А создать такую атмосферу должен работодатель (или руководитель) . Если, конечно, он хочет, чтобы бизнес работал эффективно.