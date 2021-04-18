Откуда берутся социальные бездельники и как одолеть эту беду: советы руководителю
Слышал когда-то об эффекте Рингельмана? А это довольно распространенное явление: чем больше людей в группе работают над выполнением той или иной задачи, тем меньше пользы от каждого члена группы.
Источник:24 канал
Французский профессор Макс Рингельман описал этот эффект в 1913 году. А произошло это после проведенного им интересного эксперимента.
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Эффект Рингельмана
Коварная веревка
Ученый собрал группу людей и попросил их натянуть веревку. Сначала отдельно, а потом – всем вместе. В итоге оказалось, что каждый участник прилагал ощутимо меньше усилий, когда тянул за веревку в группе, чем когда делал это сам.
- Заметим, эксперимент этот повторяли много раз – чтобы выводы были однозначными. И они таки были: чем больше группа, которая выполняет какое-то задание, тем меньше усилий прилагает в ней каждый отдельный участник.
Можно предположить, что так происходит, если в группе нет лидера. Мол, некому усилия участников группы координировать. Ученые об этом подумали, и решили проверить.
Не поверишь, но в группе человек меньше старается / Фото pinterest
Социальная бездействие
Алан Ингэм продолжил эксперименты Макса Рингельмана. Вместе с коллегами в 1970-х годах Ингэм воспроизвел ситуацию в Массачусетском университете, но добавил осложнения.
- Исследователи завязали глаза участникам. И при этом одной части сказали, что они сами тянут веревку, а другой – что они тянут ее в группе. На самом деле все тянули веревку самостоятельно.
Что же в итоге? Те, кто считал себя частью группы, приложил на 20% меньше усилий, чем те, кто был уверен, что тянет сам. Так понятие "эффект Рингельмана" дополнили характеристикой причины: "социальное бездействие".
В группе у человека исчезает минимум пятая часть усилий / Фото unsplash
Бездельник поневоле
Стивен Кар и Киплинг Уильямс в 1993 году сформулировали свое заключение на почве анализа предыдущих более семи десятков экспериментов: социальный бездельник – это постоянное явление, которое возникает в группе, выполняющей коллективные задания.
- И здесь крупные компании напряглись, стали наблюдать за своими коллективами, и убедились: действительно, чем компания больше, тем легче тому или иному сотруднику скрыть свою индивидуальную работу – особенно если она малоэффективна.
Хуже всего в этой ситуации то, что даже высокопроизводительные работники в группе начинают прилагать меньше усилий для достижения результата. Хотя и близко не собирались его делать.
Как преодолеть эффект Рингельмана
Введение человека в группу любого размера сделает его менее продуктивным. Но отказаться от коллективной работы невозможно. К счастью, эффект Рингельмана можно свести к минимуму с помощью нескольких приемов:
- Работник должен быть уверенным, что его индивидуальные результаты заметят (плохие тоже, но особенно – хорошие).
- Работник должен чувствовать, что его – именно его – работа важна и значима.
- Работник должен знать, что без его вклада достичь успешного результата коллектива может и не получиться.
А создать такую атмосферу должен работодатель (или руководитель). Если, конечно, он хочет, чтобы бизнес работал эффективно.
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