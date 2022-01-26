Парадокс Ферми: почему человечество так сильно верит в инопланетян
Источник:Space.com
Вселенная велика и стара. Она простирается на 92 миллиарда световых лет вширь (и еще расширяется) и живет 13,82 миллиарда лет (и, конечно, становится все старше).
Другими словами, у инопланетных цивилизации было достаточно времени, чтобы возникнуть и развиться. Но если вспомнить парадокс Ферми и другие мнения выдающихся ученых – возникают сомнения.
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Почему человечество безмерно верит и надеется, что не одиноко во Вселенной
Начнем издалека. Парадокс Ферми стремится ответить на вопрос, где же инопланетяне есть. Назвали его в честь лауреата Нобелевской премии физика Энрико Ферми.
Где-то, говорят, в 1950 году Ферми "понял, что любая цивилизация со скромным количеством ракетных технологий и нескромным количеством имперских стимулов могла бы быстро колонизировать всю галактику".
Как минимум, так пишут представители Института поиска внеземного интеллекта (SETI) в США в пояснении к термину "парадокс Ферми".
Энрико Ферми – выдающийся ученый / Фото Atomic Heritage
Однако когда Энрико Ферми сделал свое знаменитое замечание, единственные планеты, о которых знали ученые, были в нашей собственной Солнечной системе. Но с 1992 года астрономы начали замечать другие миры – сейчас мы называем их экзопланетами. И таких уже обнаружили более 4500. Причем это только щепотка, которую мы увидели.
- Посредством совершенных телескопов ученые теперь могут исследовать химический состав атмосфер экзопланет.
- Пытаются понять, как часто каменистые планеты формируются в так называемой "зоне жизни" своих родительских звезд (это диапазон орбитальных расстояний, где вода может существовать на поверхности планеты).
- Пытаются подсчитать другие факторы, от которых зависит существование жизни – активность звезды-хозяина и прочее.
Ответы на сложные до сих пор вопросы попытаются помочь дать:
- Долгожданный космический телескоп Джеймса Уэбба. Среди прочего он будет охотиться на потенциальные биосигнатурные газы в воздухе близлежащих экзопланет.
- А еще – миссия Европейского космического агентства PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) с 2026 года.
- И на Земле в ближайшие 10 лет запустят три огромные наземные обсерватории.
Если развитие технологий пойдет теми же темпами и не будет какой-либо беды, прогнозируют ученые, первый межзвездный робототехнический корабль Земля сможет запустить примерно в 2050 году.
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Да что же такое – этот парадокс Ферми
Все эти научные достижения дают право и возможность человечеству все крепче верить, что мы не одни во Вселенной. И что поиски внеземного разума рано или поздно дадут результат. Но…
Но пока понимание астробиологии относительно примитивно. Даже по поводу жизни "в нашем дворе" мы не слишком хорошо осведомлены.
- Например, мы знаем, что микробы могут выживать в экстремальных условиях, и могут существовать на Марсе, Европе и Энцеладе, на гигантском спутнике Сатурна Титане.
- Но мы не исследовали ни один из этих миров так хорошо, чтобы знать это наверняка.
Ты ведь уже уловил, в чем суть парадокса Ферми? Если коротко: у человечества есть устойчивое чувство, что внеземная разумная жизнь существует, но нет никаких доказательств этому.
Чтобы разрешить парадокс Ферми, нужно точно знать (подчеркиваем – именно знать, и именно точно):
- Как часто жизнь развивается на других планетах.
- И как часто жизнь доходит до уровня развития, когда у него возникает желание общаться с другими разумными формами или плавать среди звезд.
Чуть больше об этом расскажем в следующей статье – уже послезавтра.Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.