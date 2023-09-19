K2-18 b является привлекательной целью для астрономов, ищущих жизнь вне Солнечной системы. А ведь и предварительные исследования с помощью космического телескопа "Хаббл" показали, что планета может быть океаном. Миром, исполненным жидкой воды – жизненно важного ингредиента для жизни

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Водный мир

K2-18 b имеет радиус в 2 – 3 раза больше земного и расположен в 120 световых годах от Солнечной системы. Новые исследования показали следы углекислого газа и метана в ее атмосфере, причем без обнаружения аммиака, что, вероятно, указывает на наличие именно водного океана в атмосфере, богатой водородом.

С массой, в 8,6 раза больше массы Земли, и расположением в пригодной для жизни зоне своей холодной звезды (не слишком горячей и ни слишком холодной для существования жидкой воды), K2-18 b является примером планеты с размером между Землей и ледяным гигантом Нептуном.

является примером планеты с размером между Землей и ледяным гигантом Нептуном. Эти миры называются "субнептунами" и не похожи ни на одну из планет Солнечной системы, что делает их загадкой для астрономов. Новое исследование поможет приподнять занавес над атмосферой и экологическими условиями субнептунов и водных миров.



Спектры экзопланеты K2-18 b / Изображение NASA, CSA, ESA

Является ли это доказательством жизни вне Солнечной системы

Помимо обнаружения молекул углерода, результаты JWST также показали возможное присутствие кое-чего более интересного в атмосфере K2-18 b.

Космический телескоп, похоже, обнаружил диметилсульфид (DMS), который на Земле производится только как побочный продукт жизнедеятельности, преимущественно фитопланктона. Пока команда осторожно относится к этому обнаружению, которое гораздо менее достоверно, чем присутствие молекул углерода.

который на Земле производится только как побочный продукт жизнедеятельности, преимущественно фитопланктона. Пока команда осторожно относится к этому обнаружению, которое гораздо менее достоверно, чем присутствие молекул углерода. Впрочем, даже если на планете есть океан с жидкой водой и атмосфера, содержащая молекулы углерода, это не обязательно означает, что на ней есть жизнь. К примеру: размер планеты (в 2,6 раза больше Земли по ширине) означает, что ее недра содержат лед высокого давления, подобный льду Нептуна, но атмосфера тоньше. То есть на планете может происходить кипение жидкой воды, что делает ее океаны слишком горячими для жизни.

Как Космический телескоп Уэбба увидел мир сквозь океан