Мы рассказывали о неизведанной Луне, плоской Земле и другие интересные мифы о космосе, которые никак не хотят отмирать. Теперь вспомним про инопланетян.

Ну а кто не слышал о таинственной Зоне 51 или аннунаках с планеты Нибиру? Но есть ли в этих историях хотя бы щепотка правды?

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В Зоне 51 исследуют инопланетян

Древний миф, источников у которого точно более чем один. Даже вот, вспомним фильм 1996 года "День независимости" – там показывают, что инопланетяне и их технологии из разбитых НЛО тайно изучают на военной базе в пустыне Невада.

Самое интересное, что там действительно есть база, и она действительно тайная. Но есть ли что-то странное в том, что военный объект засекречено? Вряд ли.

засекречено? Вряд ли. Куда более логичной и, гм, приземленной является версия, что США в Неваде испытывают новейшие самолеты и шпионское оборудование.

То есть, люди, которые утверждают, что видели в этом районе НЛО, действительно его видели. Только вот неопознанные летающие объекты в этом случае – не что иное, как секретные военные разработками летательных аппаратов американской армии.



Инопланетяне – давняя тема, одна из любимых и в научных кругах, и у любителей мифов / Коллаж 24 канала

Есть такая планета-убийца – Нибиру

Мы уже рассказывали о так называемой Девятой планете, которая якобы угрожает Земле. Но некоторые любители космических мифов пошли дальше. Они утверждают, что существует еще одна опасная планета – Нибиру.

Эту историю популяризировал в своей книге "Двенадцатая планета" в 1976 году известный любитель теории об инопланетном происхождении человечества Захария Ситчин.

в 1976 году известный любитель теории об инопланетном происхождении человечества Захария Ситчин. Этот человек, говорят, самостоятельно изучил шумерская клинопись и перевел некоторые надписи. А там, мол, есть текст о планете за пределами Нептуна с именем Нибиру и жителями, которые назывались аннунаки.

Дальше было много заверений от различных "ученых" и экстрасенсов, что Нибиру столкнется с Землей в 2003, 2012... Конечно, ничего такого не произошло.

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А Нибиру в шумерских текстах разного периода – это Юпитер, Меркурий или неизвестна звезда, созданная богом Мардуком.

Заметим, что вЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.