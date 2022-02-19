Рассказываем, какие пищевые повадки нужно выработать мужчине, чтобы получить плоский живот. Они не только положительно повлияют на твое телосложение, но и улучшат самочувствие. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Заметим, что каждый совет может как помочь, так и навредить. Помни о разумном подходе к диете. Если мы и советуем поменять любимый бургер на стейк, то это не значит, что ты должен съедать большие порции. Все полезно, но в меру!

1. Поддерживай баланс

Ты должен понимать, что не все калории одинаковы. 1000 калорий из пиццы и 1000 калорий из нескольких приемов пищи усваиваются организмом по-разному. Более того, они и влияют на твой уровень энергии иначе.

Тебе нужно сосредоточиться на макронутриентах: белках, углеводах, жирах. Отслеживай, чтоб ты получал необходимое количество каждый день.

Это даст твоему телу все питательные вещества, необходимые для ежедневной работы в тренажерном зале, наращивания мышечной массы и самовосстановления. Также баланс позволит избегать накопления жира. Здесь мы рассказывали, сколько ты должен съедать белка на килограмм своего веса.



Беспокойся о балансе макронутриентов в рационе / Фото Brooke Lark

2. Избегай переработанной пищи

В твоем рационе должно быть минимум продуктов, прошедших обработку. Лучшее, что ты можешь сделать, – самостоятельно готовить еду. Предпочитай свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и птицу. Это, к слову, облегчит подсчет макронутриентов.

Также лучше отказаться от консерваций, магазинных соусов, полуфабрикатов. Да и вообще всего, чей состав может вызвать ряд сомнений. Ты ведь не заправляешь автомобиль плохим топливом?

3. Планируй свое меню

Многие проблемы неправильного питания возникают из-за отсутствия порядка. Чтобы бороться с этим, желательно иметь план по меню, в котором ты можешь знать, что собираешься есть в течение дня или недели.

Благодаря этому ты сможешь более продуманно совершать покупки. А еще у тебя будет возможность делать заготовки если не на неделю, то на день. А это существенно сэкономит время.

Ты можешь смело готовить еду на неделю и хранить ее в морозильной камере. Так ты не только будешь знать, что ешь, но и будешь иметь возможность контролировать поступление калорий.



Готовь себе еду на день или неделю / Фото Jason Briscoe

4. Подходи с умом к заказам в кафе

Смена диеты не означает, что ты больше не будешь ходить в любимые кафе или не будешь гулять с друзьями. Это просто означает, что тебе нужно больше думать, когда ты будешь делать заказ. Вот и все.

К примеру, в пиццерии ты можешь спокойно заказать салат. В нем будет и источник белка, и клетчатка, и достаточное количество углеводов. Более того, ты будешь потреблять меньшее количество калорий, но будешь чувствовать сытость значительно дольше.

5. Избавься от позиции "Все или ничего"

Невозможно постоянно поддерживать на 100% здоровую и безупречную диету. Но если ты совершишь ошибку, порадуешь себя чем-то не слишком полезным, это не значит, что ты можешь продолжать в том же духе. Перестань думать, что у тебя все время должно быть под контролем.

Ты можешь хитрить, но постарайся свести это к минимуму. Главное не сделать так, чтобы эти пищевые мошенничества стали основой твоего рациона.

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Возьми на вооружение эти пищевые повадки, чтобы поддерживать свое тело в безупречной форме. Пересмотри свой рацион, займись физической активностью. И ты просто не захочешь остановиться на достигнутом.