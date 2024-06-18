Но почему именно его так много (более 180 тонн)? И почему люди его не увозят? Более того – даже не собираются вывозить? Рассказываем.

Смотри также Почему мы не можем полететь в космос на самолете: объясняем простыми словами

Почему на Луне так много мусора

В 1960-х на Луну отправляли много зондов, которые имели буквально одну задачу – выяснить, есть ли на спутнике Земли место, на которое может приземлиться космический корабль.

Да, да – дело в том, что ученые того времени считали поверхность Луны чем-то вроде сыпучих песков.

Конечно, ошибочное суждение быстро опровергли, но на Луне осталось стоять немало роботизированных зондов.

А вдобавок к ним – лунные орбитальные аппараты (рисовавшие для людей карту поверхности Луны, а затем врезавшиеся в нее, выполнив свою миссию) и спутник наблюдения и зондирования лунных кратеров LCROSS, который искал воду.



Лунные горы / Фото NASA

Почему люди не убрали с Луны мусор за собой

Конечно, возвращать мусор на Землю астронавты не собирались. Ведь это – лишний вес для космических кораблей, а значит – лишние расходы (прежде всего топлива) и лишняя опасность для людей, которых нужно было вернуть домой.

А сейчас в NASA даже рады (или делают вид, что рады), что на Луне есть кучи мусора. Мол, теперь исследователи могут…

Изучать эти объекты, чтобы увидеть, как их материалы со временем выдерживали радиацию и вакуум космоса.

Так что это уже не мусор, и даже не детрит – это теперь испытуемые объекты!

Молчим уже о том, каким сокровищем они будут для археологов далекого будущего. Или для туристов, которые охотно будут смотреть на остатки исторических миссий Apollo.