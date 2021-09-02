Но это далеко не все. Еще, например, человек в космосе постоянно потеет и видит свет, которого не существует. Об этих и другие интересностях – читай ниже.

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Человек в космосе чувствует помутнение зрения

Почти две трети космонавтов, которые долго были на борту МКС (Международной космической станции) чувствовали ухудшение зрения.

Это из-за внутричерепного давления – потому что в мозге скапливалась жидкость, которая больше не подвергалась воздействию гравитации.

Из-за этого, кстати, в полете у космонавтов часто болит голова, даже если на Земле с ними такого не бывало.

Человек в космосе постоянно потеет

Нету конвекции, нету движения тепла в жидкостях – а потому и человеческое тело не может избавиться от этого тепла в естественном процессе теплообмена, как на Земле.

Поэтому приходится постоянно потеть.

Причем пот не капает и не испаряется, а просто накапливается на теле (все по той же причине – нет силы тяжести).



Человек в космосе – как он меняется? / Фото unsplash

Человек в космосе теряет ногти

Нет, это не какая-то особая космическая страшилка. Просто, как показала статистика, рука получает травмы в космосе чаще всего изо всех частей тела.

Например, до 47% травм в полетах между 2002 и 2004 годами связаны с руками.

Потому что космонавты должны были носить перчатки под давлением газа, и кончики пальцев и ногтей часто травматично контактировали с наперстком внутри перчатки.

Человек в космосе видит несуществующие вспышки

Вот такая история: человек видит в космосе вспышки света, которых на самом деле не существует.

Причем видит их даже тогда, когда находится в полной темноте .

Дело в том, что на сетчатку глаза попадает почти всепроникающее и невидимое космическое излучение, которое и формирует в мозгу человека такой эффект.

Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.