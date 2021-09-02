Но это далеко не все. Еще, например, человек в космосе постоянно потеет и видит свет, которого не существует. Об этих и другие интересностях – читай ниже.
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Человек в космосе чувствует помутнение зрения
Почти две трети космонавтов, которые долго были на борту МКС (Международной космической станции) чувствовали ухудшение зрения.
- Это из-за внутричерепного давления – потому что в мозге скапливалась жидкость, которая больше не подвергалась воздействию гравитации.
- Из-за этого, кстати, в полете у космонавтов часто болит голова, даже если на Земле с ними такого не бывало.
Человек в космосе постоянно потеет
Нету конвекции, нету движения тепла в жидкостях – а потому и человеческое тело не может избавиться от этого тепла в естественном процессе теплообмена, как на Земле.
- Поэтому приходится постоянно потеть.
- Причем пот не капает и не испаряется, а просто накапливается на теле (все по той же причине – нет силы тяжести).
Человек в космосе – как он меняется? / Фото unsplash
Человек в космосе теряет ногти
Нет, это не какая-то особая космическая страшилка. Просто, как показала статистика, рука получает травмы в космосе чаще всего изо всех частей тела.
- Например, до 47% травм в полетах между 2002 и 2004 годами связаны с руками.
- Потому что космонавты должны были носить перчатки под давлением газа, и кончики пальцев и ногтей часто травматично контактировали с наперстком внутри перчатки.
Человек в космосе видит несуществующие вспышки
Вот такая история: человек видит в космосе вспышки света, которых на самом деле не существует.
- Причем видит их даже тогда, когда находится в полной темноте.
- Дело в том, что на сетчатку глаза попадает почти всепроникающее и невидимое космическое излучение, которое и формирует в мозгу человека такой эффект.
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