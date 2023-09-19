Уролог, хирург и секс-педагог Рена Малик в новом видео на своем канале поделилась некоторыми наиболее распространенными факторами. Они могут привести к снижению либидо у мужчин, в том числе из-за ряда неожиданных причин.

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Прежде всего, вам следует обратить внимание на лекарства или препараты, которые вы, возможно, принимаете,

– говорит она.

Эксперт отмечает, что антидепрессанты и средства для лечения выпадения волос, а также многие рекреационные препараты и стероиды могут иметь "значительное влияние" на сексуальное влечение.

Во-вторых, она советует обратить внимание на проблемы со здоровьем. К примеру, эпилепсию, инсульты, сердечные заболевания, ВИЧ, апноэ во сне. Все они также могут негативно влиять на сексуальное влечение.

Малик также рекомендует обратить внимание на эндокринные проблемы как потенциальное объяснение.

"Тестостерон – главный гормон сексуального влечения, и когда у вас есть проблемы с гипоталамо-гипофизарно-гонадной осью, это может повлиять на выработку тестостерона. Для того чтобы испытывать сексуальное влечение, нужно иметь минимальный уровень тестостерона, но это не линейная зависимость. Это не значит, что чем больше тестостерона у вас есть, тем большее желание вы будете иметь", – констатировала она.



Иногда либидо может коварно упасть / Фото wayhomestudio

Проблемы с психическим здоровьем также являются фактором: депрессия, тревога, ПТСР и некоторые другие нарушения связаны с понижением сексуального влечения. Кстати, еще одним психологическим фактором есть твои отношения.

Если у тебя есть проблемы в отношениях с партнершей, может быть очень тяжело испытывать желание к ней,

– добавила Малик.

Если ни одна из вышеперечисленных причин не касается твоей ситуации, Малик говорит, что существуют другие варианты, которые помогут тебе выяснить, что вызывает снижение либидо. Психотерапия – это один из способов выяснить, является ли это психологической проблемой.

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