Посткоитальное поведение имеет множество форм и проявлений. Кто-то сразу же бежит в душ. Для других – это разговоры в постели, сменяющиеся объятиями и ласками, сохраняя при этом яркость момента. Для многих людей, однако, секс может быть удивительным занятием, способствующим засыпанию.

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И, с другой стороны, есть те, кто чувствует, что после секса их тела находятся в более бодрствующем состоянии. Так что же заставляет твое тело стремиться спать после оргазма?

Почему мы засыпаем после секса

Если верить исследованию, проведенному эволюционными психологами из Мичиганского университета и Олбрайт-колледжа в Пенсильвании, ответ на вопрос, почему мужчины засыпают после секса, на самом деле связана с большим стремлением партнеров к связи и приверженности.

Другая причина состоит в том, что большинство людей склонно заниматься сексом ночью, и мозг автоматически ассоциирует это со сном. Итак, для многих людей – в большинстве случаев, мужчин – секс ассоциируется с деятельностью перед сном, за которой следует, собственно, время сна. Твой организм просто синхронизирует активность с течением времени и восстанавливает это состояние, когда активность заканчивается.

Расход физической энергии и чувство усталости также является частью этого процесса. Партнер, стремящийся больше работать или вкладывать больше энергии в секс, скорее всего, почувствует волну интенсивной посткоитальной усталости. А все потому, что адреналин и энергия, которые он использовал для выполнения, теперь уменьшаются.



Иногда после секса может не возникать желания спать / Фото pressfoto

Почему некоторые люди более возбуждены после секса?

Самое смешное то, что в то время как для большинства людей тело расслабляется после оргазма (есть также люди, которые чувствуют себя более тревожными или подавленными), для некоторых людей засыпание после секса может быть действительно сложным. В исследовании, проведенном несколько лет назад под названием "Секс и сон: восприятие секса как поведения, способствующего засыпанию, среди взрослого населения", было обнаружено, что 59% женщин спали лучше после секса с партнером.

Но для многих из них засыпание действительно было гораздо сложнее, когда они не испытывали оргазма. Отсутствие оргазма может привести к тому, что организм чувствует себя разочарованным, напряженным и возбужденным, что, по сути, приводит к тому, что человек чувствует себя гораздо бодрее, чем достигший оргазм.

Другая переменная, которая может заставить тебя чувствовать себя более возбужденными после секса, а не уставшими, заключается в том, что адреналин, выделяющийся во время секса, может действовать в обоих направлениях. У кого-то он может повышаться во время акта и утомлять тебя после него, а у кого-то он может продолжать течь по венам, поддерживая активность и энергию еще долго после сексуального контакта.

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Этот фактор наиболее интересен, ведь то же, что заставляет людей чувствовать невероятную усталость, может продолжать держать их в состоянии бодрости.

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