Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Economics & Human Biology, мужчины чаще, чем женщины, набирают вес после женитьбы.

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Брак имеет значительное положительное влияние на индекс массы тела (ИМТ) среди мужчин, особенно в течение первых пяти лет после бракосочетания. В то же время, для женщин не было обнаружено четкой корреляции.

У каких мужчин появляется "счастливый жир"

Исследователи из Китайской академии социальных наук проанализировали данные десяти раундов Китайского исследования здоровья и питания, охватывающие период с 1989 по 2015 год. Они обнаружили, что брак ассоциируется с увеличением на 5,2% распространенности избыточного веса среди мужчин и на 2,5% – ожирения.

Эксперты отметили, что этот всплеск ИМТ произошел из-за того, что мужчины, как правило, едят больше и меньше занимаются физическими упражнениями по мере того, как их брак продолжается.

Мужчины сталкиваются со значительным риском ожирения с возрастом, поэтому после женитьбы важно, чтобы они не "отпустили себя", поддерживая здоровые пищевые привычки и регулярно занимаясь спортом,

– сказал Шивен Куан из Китайской академии социальных наук.

Предыдущие исследования показали, что женатые люди, как правило, имеют значительно более высокий ИМТ, чем одинокие, в частности, было обнаружено, что чем больше человек доволен своими интимными отношениями, тем больше вероятность ожирения – явление, которое обычно называют "счастливым жиром". Однако эти результаты могут отличаться для жителей Запада.



Удовлетворение интимными отношениями влияет на появление "счастливого жира" / Фото Seniv Petro

Стандарты выбора партнера, цели брака, обычаи свадебных церемоний и распределение домашних обязанностей после бракосочетания значительно отличаются от тех, преобладающих в западных обществах. Итак, влияние брака на ИМТ может отличаться между китайским и западным населением,

– отмечается в исследовании.

Ученые выяснили, что романтические отношения не только влияют на физическое здоровье, но и могут перепрограммировать ваш мозг.

Исследование, недавно опубликованное в журнале Behavioural Sciences, считается первым, которое позволило понять связь между системой поведенческой активации мозга и чувством романтической любви.

Хотя уже давно известно, что романтическая любовь стимулирует высвобождение так называемого "гормона любви", который отвечает за эйфорию, которую человек испытывает во время влюбленности, новое исследование выявило, что влюбленность может вызвать активизацию определенной части мозга, благодаря чему ваша вторая половинка становится центром вашего мира.

Впрочем, экспертам, как и большинству людей, еще предстоит многое понять о любви.

"На самом деле мы очень мало знаем об эволюции романтической любви", – признает ведущий исследователь Адам Боде.

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Как бы там ни было, наконец мы понимаем, что может стать причиной появления так называемого "счастливого жира". Поэтому, призываем тебя не игнорировать спортзал после бракосочетания. Наоборот, лучше продолжать работать над собой и становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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