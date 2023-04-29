Но там почему-то сон уже не идет, и ты крутишься, кажется, целую вечность, да все зря. Что тут скажешь? В самом деле, даже если он кажется очень уютным, сон на диване разрушает наш ритм сна. Так что не стоит дремать на диване. А дальше ты узнаешь почему.

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Почему ты так быстро засыпаешь на диване

Кажется, диваны имеют встроенный механизм, позволяющий человеку погрузиться в глубокий сон за несколько минут. Это не совсем так, но есть определенный процесс, который заставляет тебя задремать на диване.

Сначала возникает нежелание ложиться спать вовремя. То есть ты уже устал, но все равно ложишься на диван, а не в постель.

Тогда мозг начинает распознавать именно диван как место для сна (особенно если ты засыпаешь там не в первый раз).

И автоматически начинает выделять гормон сна мелатонин, как только ты попадаешь на диван.

И вот ты фактически приучил свой мозг к неправильной информации, а с течением времени эта привычка только усиливается.

На самом деле мозг должен научиться ассоциировать кровать со сном, чтобы иметь возможность переключаться в режим сна тогда, когда нужно. Так что когда ты устал, лучше сразу идти в постель и там засыпать.



Сон на диване – не вредный процесс сам по себе, но есть несколько нюансов / Фото valuavitaly@freepik

Почему следует избегать засыпания на диване

Спать на диване не вредно – но и не полезно для здоровья. Безотносительно к тому, насколько соблазнительно уютен твой диван, есть несколько причин, почему все же следует избегать засыпания на нем.

Плохое качество сна. Диван – не кровать, а гостиная – не спальня. Телевизор сбоку и другие устройства издают звуки, а также много источников света – все это заставляет тебя просыпаться и в целом делает сон беспокойным.

Диван – не кровать, а гостиная – не спальня. Телевизор сбоку и другие устройства издают звуки, а также много источников света – все это заставляет тебя просыпаться и в целом делает сон беспокойным. Неверный материал. Материал дивана – это не то же, что материал матраса. Он не слишком хорошо поддерживает положение тела во время сна, не так хорошо поглощает тепло. Ни то, ни другое не является оптимальным для хорошего сна.

Материал дивана – это не то же, что материал матраса. Он не слишком хорошо поддерживает положение тела во время сна, не так хорошо поглощает тепло. Ни то, ни другое не является оптимальным для хорошего сна. Боль в спине и шее. Плохая поза во время сна может привести к боли в спине и шее. На диване обычно меньше места, ты часто лежишь не ровно, что может привести к защемлению или спазму.

Плохая поза во время сна может привести к боли в спине и шее. На диване обычно меньше места, ты часто лежишь не ровно, что может привести к защемлению или спазму. Боли в ногах. Небольшое поднятие ног во время сна может быть полезным для кровообращения, но не стоит позволять ногам свисать со спинки дивана, можно получить онемение и покалывание в нижних конечностях.

Заметь, есть несколько простых советов, чтобы избежать засыпания на диване: не ложись, а сиди; периодически вставай и двигайся, чтобы восстановить кровообращение; не выключай свет.

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