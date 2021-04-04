Если ты думал, что солнцезащитный крем нужно наносить только тогда, когда планируешь загорать на пляже, то это не совсем так. А что, если мы скажем тебе, что это средство следует использовать даже дома? Эксперт по эстетической хирургии рассказал, что это даст твоему лицу.

Запомни раз и навсегда, что лицо – твоя визитная карточка. Поэтому нужно посвятить достаточно внимания его внешнему виду. А солнцезащитный крем, как оказалось, может помочь тебе в этом на ежедневной основе.

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Марко Гутьеррес, хирург и специалист по эстетической помощи, отмечает, что у тебя должны быть средства для защиты кожи лица. А особое внимание следует уделить именно солнцезащитным кремам, используя их даже дома.



Солнцезащитным кремом нужно пользоваться даже дома / Фото Shutterstock

Мы склонны считать, что такие средства используют только тогда, когда мы находимся на солнце. И, действительно, они необходимы, чтобы избежать ожогов кожи, связанных с длительным воздействием солнечного света. Однако Гутьеррес указывает, что такие кремы следует использовать каждый день, ведь они обеспечивают защиту не только от солнца, но и излучение от экранов гаджетов.

Солнцезащитный крем против синего света

Так называемый синий свет излучается гаджетами, перед которым мы проводим львиную долю своего дня. Поэтому нужно защищать не только свои глаза от его влияния, но и кожу.

"Особенно сегодня, в условиях пандемии, когда мы часами проводим перед компьютером, телевизором и излучением ламп в домах. Это то, от чего мы также должны защищаться, потому что это тоже повреждает кожу. Независимо от того, выходишь ты из дома или нет", – отмечает эксперт.



Синий свет от гаджетов негативно влияет на твою кожу / Фото Unsplash

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