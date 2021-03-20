Ты задавал себе вопрос: почему воскресенье – лучший день для секса? Психолог Летисия Галеон рассказала, почему именно на этот день приходится максимальная сексуальная активность. Спойлер: не только потому, что на воскресенье приходится выходной.

Эксперт Летисия Галеон отметила, что воскресенье – чрезвычайно легкий день. Пары, как правило, пытаются успеть сделать все в последний момент. И занятия сексом – не исключение.

Это интересно Успех в постели гарантирован: эксперты назвали самую любимую женскую секс-позу

Если хочешь заняться сексом, начни с утра

Я рекомендую парам, когда они хотят заняться сексом, начинать с утра. Я имею в виду, что они посвящают весь день заботе, расслаблению, составлению хорошего плана, созданию приятных моментов,

– добавила она.

Почему лучший день – не суббота?

Как показывает практика, в пятницу, после тяжелой рабочей недели, мы отдаем предпочтение громким вечеринкам. Конечно же, в период пандемии коронавируса все не так просто, но запойного просмотра сериалов еще никто не отменял. Поэтому суббота – день восстановления. А еще этот день у многих пар приходится на уборку в доме, а также поход за покупками. И только не говори, что у вас не так.

Секс в другие дни вообще возможен?

По мнению психолога, мы слишком много работаем, посвящая все свое свободное время вопросам, связанным с работой. Это, к сожалению, негативно влияет на интимную жизнь. Поэтому в будни о сексе сложно думать. В субботу, как показывает практика, мы слишком заняты бытовыми вопросами. А воскресенье – лучший день не только для полноценного отдыха, но и занятия сексом.



Воскресенье – день отдыха и максимального расслабления / Фото Pxhere

"Секс – способ убить свободное время и очень хорошее, здоровое и веселое занятие. Вообще-то, это хороший план. Кроме того, научно доказано, что он помогает на гормональном и физическом уровне устранить или снизить стресс. И лучше начать им свой неделю, если выходной выпал на воскресенье", – подытожила эксперт.

Поэтому мы просто призываем тебя начать воскресенье с секса. Это очень приятное занятие не только подарит приятные ощущения, но и зарядит энергией для новых свершений.

P.S. если так исторически сложилось, что в воскресенье у тебя не бывает выходных, просто позаботься, чтобы каждый ваш общий выходной начинался с секса. Это будет своеобразная традиция, которая будет не только приносить удовольствие, но и даст вам возможность поддерживать искру.