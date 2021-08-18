Об отпуске мечтает каждый. Даже тот, кто только что в нем был. И это, к слову, может быть связано с тем, что отдых был недостаточным. Поэтому мы решили позаботиться о тебе, напомнив золотые правила отпуска. Их ни в коем случае не стоит нарушать.

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1. Найди время для себя

Отправился в отпуск? Тогда ты просто обязан спрашивать себя, чего ты хочешь. И если ты не можешь делать это в повседневной жизни из-за нехватки времени, то в отпуске такое оправдание не годится.

Каникулы – время делать то, что тебе нравится. Поэтому позволь осуществлять свои мечты, воплощать в жизнь самые безумные идеи. Делай все возможное для того, чтобы реализовать то, чего хочешь ты.



Позволь себе отдохнуть во время отпуска / Фото Unsplash

2. Избегай контактов с работой

В некоторых случаях это может быть очень сложно. Все эти рабочие чаты, электронная почта и так далее. И ты думаешь, что без тебя абсолютно все рухнет, а вот и нет.

Мы рекомендуем:

отключить уведомления из чатов, в которых накапливаются не слишком важные сообщения;

написать коллегам о том, что ты будешь недоступен с такого по такое число;

делегировать важные проекты другим коллегам, а также дать их контакты связанным лицам;

записать сообщение на автоответчике, а также поставить переадресацию на рабочий номер.

Если ты не можешь целиком и полностью отлучить себя от работы, то стоит попробовать уделять ей не более 15 минут в день. Например, к полудню отвечаешь на важные электронные письма во время отдыха на пляже. И не больше!

3. Никаких социальных сетей

Не стоит целыми днями залипать в социальных сетях. Лучше наблюдать за природой, морем. Если есть такая возможность – не используй мобильный интернет. Все это позволит тебе избавиться от стрессов, а также отдохнуть от того, что не дает тебе расслабиться.



Проведи отпуск так, чтобы на соцсети времени не оставалось / Фото Unsplash

4. Физическая активность

Не стоит во время отпуска целыми днями лежать на шезлонге. Попробуй хотя бы делать зарядку утром или плавать, если отправился на море. Помни о том, что физическая активность высвобождает эндорфины, гормоны хорошего настроения. А еще – адреналин, который помогает тебе лучше спать ночью.

5. Забудь о повседневных обязанностях

Если ты управляешься по дому, то в идеальном отпуске тебе не стоит этим заниматься. Также не следует забивать себе голову другими привычками, которые погружают тебя в рутину. Ты же помнишь о том, что отпуск – об отдыхе. Поэтому позволь себе расслабиться и наслаждаться временем, когда тебя ничего не волнует.



Будничная рутина не должна беспокоить тебя в отпуске / Фото Unsplash

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