Следует понимать, что время – едва ли не самый ценный ресурс, которым владеет каждый человек. Так что им нужно уметь грамотно распоряжаться. А мы назовем 5 вещей из повседневной жизни, которые этот самый ресурс нагло воруют у тебя.

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1. Прокрастинация

Это и так понятно. Но многие люди серьезно недооценивают прокрастинацию. Часто бывает, что мы не хотим что-либо делать, даже если хорошо понимаем, что это очень важно. Итак, мы сидим и делаем что угодно, чтобы "сделать это позже".



Прокрастинация мешает твоей производительности / Фото Priscilla Du Preez

Впоследствии, когда становится слишком поздно и дедлайны буквально горят, ты понимаешь, что все можно было сделать гораздо раньше. Так что тебя начинает мозолить чувство вины. А это значит, что прокрастинация – не самый лучший спутник. Особенно если у тебя ограниченные временные рамки.

2. Социальные сети

Одно или два случайных видео, не имеющих никакой ценности, вполне подойдут. Но ты должен понимать, что время летит незаметно. Так что очень скоро обнаружишь, что провел час за экраном смартфона или ноутбука. И хуже всего в этой ситуации то, что ничего полезного для себя ты не получил.

Лучше всего – выделить максимум 30 минут на соцсети. В течение этого времени можно не только промониторить ситуацию у друзей, но и прочесть что-то интересное и легкое. А сэкономленное время лучше посвятить чтению книг.

3. Выполнение работы за других

Следует понимать, что иногда мы выполняем работу не только наших коллег, но и родных. К примеру, ты пренебрегаешь своим свободным временем, потому что твоей девушке нужно срочно забрать платье из химчистки. И пока ты это делаешь, она спокойно досматривает свежую серию сериала.



Ты должен уважать личное время, а не только помогать другим / Фото Jeremy Sallee

4. Беспорядок и дезорганизация

Научись перестать разбрасывать вещи по целой квартире. После использования определенного предмета, положи его на то место, откуда взял. Это позволит тебе как минимум сэкономить время во время уборки. Ведь в твоем доме будет гораздо меньше вещей, которые мигрируют туда-сюда.

5. Уделяешь время токсичным людям

Если ты знаешь, что человек, с которым ты сейчас общаешься, токсичен и ядовит . Так зачем вообще тратить на него время? Это только усугубляет негатив, а также не добавляет ничего в твою копилку.



У каждого в окружении точно найдется несколько токсичных людей / Фото Raghu Nayyar

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