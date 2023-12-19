Поиск правильной работы, не говоря уже об идеальной, вызывает стресс и может стать причиной депрессии, особенно если ты начинаешь испытывать безнадежность, что никогда не сыщешь работу. Чтобы убедиться, что во время поиска работы ты сохранишь здравый смысл, вот несколько советов, которые помогут тебе не чувствовать себя подавленным во время поиска идеальной для тебя вакансии.

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1. Иметь план

Первый шаг – иметь ясное видение того, что ты хочешь делать дальше. Сузь круг поиска, составив для себя план. Задай себе вопрос, например:

В какой сфере ты хотел бы работать?

Хочешь ли ты остаться в твоей нынешней отрасли или перейти на другой путь?

Предпочитаешь ли гибридную или отдаленную работу?

Хотел бы работать в стартапе или в устоявшейся организации?

Совпадают ли твои ценности с ценностями интересующей тебя организации?

Другой способ сделать это – составить список всех организаций, в которых ты хотел бы работать, и искать конкретные должности и роли в этих учреждениях.



Важно иметь план на будущее / Фото wayhomestudio

2. Организовывать

Представь, что ты начинаешь проект. Это значит, что ты должен определить цели, задачи и сроки. Раздели поиск работы на разные сегменты. Ограничь время, которое ты тратишь каждый день на поиск. Постоянные размышления об этом вызовут у тебя только беспокойство и стресс, особенно если ты подаешь заявки массово и не получаешь немедленного ответа от организаций.

Определи ключевые места, где ты видишь себя на работе, и доработай свое резюме в соответствии с требованиями вакансий в этих учреждениях. Обязательно подчеркни свои основные сильные стороны и достижения. Веди дневник и подавай резюме в ограниченное количество мест в неделю.

3. Дай себе время

Не надейся получить письмо с предложением в течение недели после начала поиска работы. Найти правильную работу и правильную организацию сложно, и на это нужно время. Ты можешь чувствовать себя разочарованным, особенно если не получишь желаемые результаты.

Вместо того чтобы беспокоиться о том, как и почему тебе отказали, сосредоточься на вещах, которые ты можешь контролировать, и займись делами, не относящимися к твоим профессиональным интересам.



Будь готов к тому, что нужно будет подождать / Фото freepik

4. Обратись за советом

Если поиск работы изнуряет тебя, разговор с кем-то может помочь тебе лучше справиться с ситуацией. Обратись к жизненному тренеру или консультанту, который поможет тебе пройти через этот период.

Используй свою сеть и свяжись с профессионалами, работающими в схожей с тобой сфере. Такие платформы, как LinkedIn и Leap Club, являются отличными местами для общения с людьми и даже помогут тебе найти ссылки и ресурсы для мест и должностей, на которые ты хотел бы подать заявку.

5. Практикуй доброту и заботу о себе

Бесконечные и бесцельные поиски работы могут привести к выгоранию. Найди время для себя и будь добр к себе. Помни, что здесь нет ничего личного и если тебе отказывают в приеме на работу, это, вероятно, потому, что требования работодателя отличаются от набора навыков, которые ты можешь предложить.

Важно, чтобы в этот период ты практиковал любовь к себе и давал себе возможность поесть или отдохнуть, чтобы отвлечься от работы, если это возможно. Здоровое питание, достаточное количество сна и медитация помогут поддерживать уровень стресса под контролем.

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Поиск идеальной работы – задача не из простых. Да, иногда это может быть длительный путь. Да, иногда ты вынужден будешь ждать. Главное, не сдаваться и продолжать развиваться. Помни, что ты должен ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего.