А это, конечно же, предполагает выработку определенных привычек, которые помогут нам личностно расти и позволят добиться всего, что мы задумали. В частности, есть 7 вещей, которые мы можем делать в своей повседневной жизни, и которые способны изменить то, что делает нас несчастными.

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1. Просыпайся раньше

Мы устали видеть в социальных сетях, как ранний подъем улучшил качество жизни многих людей, но это правда. Нам не нужно просыпаться в 4 утра, но нам нужно просыпаться на час раньше обычного. Таким образом мы опережаем нашу рутину и настраиваемся на правильный лад, чтобы успеть сделать все, что нужно в этот день.

Мы можем использовать этот дополнительный час, чтобы заняться спортом, приготовить еду, спланировать свой день или помедитировать. Это сделает нас более продуктивными, более целеустремленными и повысит качество нашей жизни.



Возьми за привычку просыпаться часом раньше / Фото wayhomestudio

2. Проводи время на свежем воздухе

Это один из самых больших ключей к счастью. Мы должны вставать со стульев и выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, даже если это просто прогулка на несколько минут. Гораздо лучше, если мы сделаем это на лоне природы, но, если это невозможно, достаточно улиц нашего района. Это снизит наш стресс и улучшит настроение.

3. Практикуй ведение дневника перед сном

Ведение дневника имеет почти бесконечное количество преимуществ. Практикуя его перед сном, записывая свои цели, вещи, за которые мы благодарны, или позволяя любой мысли, которая приходит нам в голову, мы улучшаем наше психическое здоровье и успокаиваемся перед сном, а значит лучше отдыхаем.

4. Занимайся спортом

Физическое здоровье – одна из основ психического здоровья. Необходимо двигаться не менее 45 минут в день. Не всегда нужно проводить много времени в спортзале. Иногда достаточно ходить пешком, бегать трусцой, делать зарядку дома или заниматься йогой. Это также может улучшить нашу самооценку, а также здоровье и физическую форму.



Уделяй достаточно времени физической активности / Фото senivpetro

5. Проводи время в тишине

В напряженном мире, где нас постоянно окружают раздражители, тишина тоже очень необходима. Десять минут тишины и медитации помогут нам лучше узнать себя, соединиться со своими пристрастиями, желаниями и мечтами, а также со своими страхами. Мы сможем потренировать внимательность и подпитать свой разум.

6. Отдых

Мы все знаем, как важно хорошо спать, чтобы быть эффективными на работе или в наших увлечениях, ведь это дает нам умственную гибкость и ясность, а также снижает уровень стресса. Разработка режима сна, который работает для нас, жизненно важна для того, чтобы сделать наши дни (и, в конце концов, нашу жизнь) лучше.

7. Изучай новые навыки

Как люди мы должны всегда бросать себе вызов и искать новые вещи, которые можно попробовать. Не обязательно все усложнять. Иногда достаточно записаться на любой онлайн-курс. Хотя, конечно, если мы пойдем лично, это еще лучше, потому что тогда у нас также есть возможность познакомиться с людьми разных типов, которых мы, может быть, не встретили бы иначе.

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2024 год может стать годом, когда тебе наконец-то удастся изменить свою жизнь. Теперь, переняв эти простые привычки понемногу, ты сможешь расти как личность и совершенствоваться во всем, что тебе нужно делать.