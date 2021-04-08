У каждого из нас есть свои тайные сексуальные фантазии. Кто-то иногда делится ими со своими партнерами, а кто-то краснеет от одной только мысли о них. Один из опросов пролил свет на то, чего хотят женщины во время секса. Айда изучать их интимные предпочтения, которые позволят получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса.

Сайт Simpatic провел опрос среди 2700 пользователей. Он содержал 170 вопросов, которые должны пролить свет на сексуальные фантазии. И теперь нам известно, о чем мечтают представительницы прекрасной половины человечества в постели. Спойлер: о чем-то из этого списка точно задумывался и ты!

Тебе понравится Три вида национального секса: самое интересное о немцах и шведах в постели

"Я регулярно призываю людей делиться своими фантазиями с партнером. То, что сначала может показаться неудобным, может привести к взрывным экспериментам. Тебе просто нужно начать разговор", – отметила сексолог и ведущая подкаста "Секс с Эмили" Эмили Морс.

Ну что же, готов узнать, чего хотят женщины в постели? Тогда пристегни ремни.

1. Грязные разговоры

Почти 81% женщин заявили, что хотят, чтобы их партнер чаще использовал грязные слова во время секса. Морс замечает, что мозг – самый мощный половой орган. А грязные разговоры – творческий способ стимулировать его.

Но нужно осторожно подойти к этому пункту. Не всем дамам нравятся грязные слова. Поэтому убедитесь, что ее действительно это будет возбуждать. В противном случае у тебя есть все шансы испортить абсолютно все одной неудачной репликой.



4 из 5 женщин хотят услышать грязные слова во время секса / Фото Unsplash

2. Поход в стриптиз

Почти 70% женщин сказали, что хотели бы пойти в стрип-клуб со своим партнером. И здесь все логично: такие заведения имеют уникальную и интенсивную сексуальную энергию. Поэтому есть все шансы, что после похода в стрип-клуб вечером тебя ждет не менее жаркая встреча. Морс добавила, что такая затея может стать идеальной прелюдией. Правда, о полноценном походе в такой клуб пока можно только мечтать.

3. Секс-игрушки с дистанционным управлением

63% женщин заявили, что они фантазировали об использовании секс-игрушек с дистанционным управлением. А 44% отметили, что хотят, чтобы их партнеры использовали такие гаджеты в общественных местах. Поэтому, если ты регулярно отправляешься в командировку, пора задуматься над такой игрушкой. К слову, есть парные варианты, которые вы сможете использовать одновременно вдвоем.



Секс-игрушки с дистанционным управлением незаменимы во время командировки / Фото Unsplash

4. С завязанными глазами

58% женщин заявили, что мечтали о том, чтобы им завязали глаза во время секса. Морс замечает, что кроме сексуального доверия и доминирования, завязанные глаза усиливают ощущения. Внезапные неожиданные прикосновения и поцелуи создают волну удовольствия, которая может ускорить возбуждение. Поэтому можешь попробовать использовать повязку в следующий раз, чтобы подарить ей еще больше кайфа во время секса.

Возьми на вооружение Забудь наконец-то о спальне: в этом месте женщины любят заниматься сексом больше всего