Секс станет в разы лучшим: 4 из 5 женщин хотят, чтобы ты в постели делал это
У каждого из нас есть свои тайные сексуальные фантазии. Кто-то иногда делится ими со своими партнерами, а кто-то краснеет от одной только мысли о них. Один из опросов пролил свет на то, чего хотят женщины во время секса. Айда изучать их интимные предпочтения, которые позволят получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса.
Источник:Men's Health
Сайт Simpatic провел опрос среди 2700 пользователей. Он содержал 170 вопросов, которые должны пролить свет на сексуальные фантазии. И теперь нам известно, о чем мечтают представительницы прекрасной половины человечества в постели. Спойлер: о чем-то из этого списка точно задумывался и ты!
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"Я регулярно призываю людей делиться своими фантазиями с партнером. То, что сначала может показаться неудобным, может привести к взрывным экспериментам. Тебе просто нужно начать разговор", – отметила сексолог и ведущая подкаста "Секс с Эмили" Эмили Морс.
Ну что же, готов узнать, чего хотят женщины в постели? Тогда пристегни ремни.
1. Грязные разговоры
Почти 81% женщин заявили, что хотят, чтобы их партнер чаще использовал грязные слова во время секса. Морс замечает, что мозг – самый мощный половой орган. А грязные разговоры – творческий способ стимулировать его.
Но нужно осторожно подойти к этому пункту. Не всем дамам нравятся грязные слова. Поэтому убедитесь, что ее действительно это будет возбуждать. В противном случае у тебя есть все шансы испортить абсолютно все одной неудачной репликой.
4 из 5 женщин хотят услышать грязные слова во время секса / Фото Unsplash
2. Поход в стриптиз
Почти 70% женщин сказали, что хотели бы пойти в стрип-клуб со своим партнером. И здесь все логично: такие заведения имеют уникальную и интенсивную сексуальную энергию. Поэтому есть все шансы, что после похода в стрип-клуб вечером тебя ждет не менее жаркая встреча. Морс добавила, что такая затея может стать идеальной прелюдией. Правда, о полноценном походе в такой клуб пока можно только мечтать.
3. Секс-игрушки с дистанционным управлением
63% женщин заявили, что они фантазировали об использовании секс-игрушек с дистанционным управлением. А 44% отметили, что хотят, чтобы их партнеры использовали такие гаджеты в общественных местах. Поэтому, если ты регулярно отправляешься в командировку, пора задуматься над такой игрушкой. К слову, есть парные варианты, которые вы сможете использовать одновременно вдвоем.
Секс-игрушки с дистанционным управлением незаменимы во время командировки / Фото Unsplash
4. С завязанными глазами
58% женщин заявили, что мечтали о том, чтобы им завязали глаза во время секса. Морс замечает, что кроме сексуального доверия и доминирования, завязанные глаза усиливают ощущения. Внезапные неожиданные прикосновения и поцелуи создают волну удовольствия, которая может ускорить возбуждение. Поэтому можешь попробовать использовать повязку в следующий раз, чтобы подарить ей еще больше кайфа во время секса.
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Попробуй в следующий раз воплотить одну из этих сексуальных фантазий своей возлюбленной. Она однозначно оценит разнообразие вашей интимной жизни. Да и тебе точно будет очень и очень хорошо!
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