Хороший секс и однообразие не имеют ничего общего. Поэтому, если ты хочешь поразить свою партнершу, нужно наконец выходить за рамки. Для этого можно изучать новые секс-позы или ее эрогенные зоны. Или выбраться наконец за пределы спальни, чтобы получить еще больше удовольствия от секса.

Если верить опросу, проведенному Sleep Cupid , женщины отдают предпочтение сексу далеко за пределами спальни. 3000 женщин ответили на простой вопрос: "Где бы вы хотели заняться сексом?". Спойлер: это не кухня и даже не ванна.

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Женщины отдают предпочтение экстриму

Оказалось, больше всего женщинам нравится заниматься сексом на лестнице. Мы, к сожалению, не знаем, почему лестница заняла первое место. Возможно потому, что она позволяет креативнее подойти к самому процессу, а также продемонстрировать свои акробатические способности.



Больше всего женщинам нравится заниматься сексом на лестнице / Фото Unsplash

Главное – не выбирать для этого лестницы собственного подъезда. Исключение можно сделать лишь в том случае, если вы вдвоем безумно обожаете экстрим.

На второй позиции – секс на пляже. И в этом случае мы совсем не удивлены. Отдых на море – то, что обожают почти все. И грех не совместить приятное с еще более приятным. Но здесь следует помнить о том, что секс на пляже только в фильмах такой классный и приятный. А еще мы рекомендуем изучить законы и правила страны, в которой вы планируете такую авантюру. Это необходимо для того, чтобы из-за порывов страсти не пришлось платить безумный штраф.



Секс на пляже – не менее распространенная женская фантазия / Фото Unsplash

Третья позиция за сексом в публичном месте. В эту категорию также входят масштабные мероприятия. Правда, их сейчас представить себе чрезвычайно сложно. Шансы погулять на большой свадьбе у нас незначительны. Но на карандаш мы этот пункт взяли.

Что касается офисов, то женщин спрашивали, фантазировали ли они о сексе с коллегой. Оказалось, что 83,9% не против такого развития событий. А как насчет секса с боссом? О таком сексе хотя бы раз думали 71,3% опрошенных дам.

А какое время суток выбирают женщины?

Большинство женщин предпочитают занятию сексом вечером. Не откажутся от интимных утех днем 42,3% барышень. Треть – 32,9% – охотно займется любовью с самого утра. А вот обеденным сексом не против заняться 8,2% опрошенных женщин.

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