Большинство из нас мечтает об путешествиях. Но пока свободно и беспрепятственно делать это не так уж и просто. Исключением может быть сексуальное путешествие, которое не только разнообразит твою интимную жизнь, но и подарит приятные ощущения. Узнай, чем отличается секс по-немецки, по-шведски и по-албански. Это позволит получить еще больше кайфа от любимого занятия миллионов!

Все мы знаем о педантичности немцев и сдержанности шведов. Но задумывался ли ты над тем, как это влияет на них в постели? А что же там у албанцев? Попробуем разобраться и узнать, чем отличается секс в этих странах.

Возьми на вооружение 4 вида национального секса: самое интересное о французах и итальянцах

Секс по-немецки

Когда мы пытаемся поставить в один ряд Германию и секс, то возникает только одна ассоциация – порно. А еще БДСМ-практики. Поэтому не удивляйся, что немецкий секс – это о ролевых играх, а также порке. Цель состоит в том, чтобы научить сабмисива подчиняться. Для этого используют всевозможные дисциплинарные меры: привязывания, избиения и тому подобное. Поэтому, если ты хочешь добавить перчинки в свою интимную жизнь, можешь предложить возлюбленной секс по-немецки. Пусть она накажет тебя за все разбросанные по квартире носки, а также не опущенное сиденья унитаза.



Секс по-немецки – о БДСМ-практиках / Фото Unsplash

Секс по-шведски

Во время шведского секса партнеры обожают взаимную мастурбацию, поглаживание, петинг. А об проникновении они задумываются в последнюю очередь. Секс по-шведски – идеальный вариант прелюдии. Настоящий скандинавский секс-минимализм. Поэтому с секса по-шведски ты смело можешь начать свою горячую ночь. А потом перейти далее по эротической карте мира.

Секс по-албански

Если ты думаешь, что итальянцы со своим сексом под мышку шокировали, то мы имеем еще что-то более пикантное. Албанцы решили пойти дальше. Они обожают проводить членом по внутренней стороне колена. Для этого партнерше нужно согнуть ноги. Чем сильнее она будет сжимать ноги, тем острее ощущения будут у тебя. К слову, если ты не знал, то у многих женщин в этой части тела есть эрогенная зона. Поэтому можешь попробовать этот вид секса, если твоя возлюбленная – одна из них. Это принесет ей большое удовлетворение и интересные ощущения.



Секс по-албански предусматривает трения о внутреннюю сторону колена / Фото Unsplash

Примечательно Карта женского удовольствия: где искать точки U, K и A на ее теле