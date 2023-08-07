Слишком малый вес может быть опасным (как и чрезмерный), он может свидетельствовать о том, что ты не питаешься должным образом. А еще она может являться следствием расстройства пищевого поведения или некоторых заболеваний. Но также может быть, что твой метаболизм от природы быстр, и есть много причин, почему люди стремятся это изменить.

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Первой из них, вероятно, здоровье. Но увеличение веса также может быть связано с желанием иметь определенный внешний вид. К примеру, когда ты хочешь иметь мускулистое телосложение, которое отражает время и усилия, которые ты вкладываешь в тренировку и поднятие "железа".

И так же как существует здоровый способ похудения, есть несколько вещей, которые ты можешь сделать, чтобы набор веса происходил здоровым способом. И чтобы ты получил то, что действительно хочешь, а именно мышцы, а не жир.

1. Увеличь калорийность рациона

Формула относительно проста: если ты хочешь прибавить в весе, тебе нужно потреблять больше калорий, чем ты сжигаешь в процессе повседневной деятельности. А это значит, что твои порции пищи могут быть больше или тебе нужно обогатить то, что ты ешь, некоторыми дополнительными ингредиентами.



Нарасти количество калорий в рационе / Фото Drazen Zigic

2. Сосредоточься на типе калорий, которые потребляешь

Не просто увеличивай количество калорий, а понимай, что не все они одинаковые и не все – снабжают тебя необходимыми питательными веществами. Увеличение калорийности должно происходить не благодаря нездоровой или обработанной пище, а благодаря белкам, углеводам и полезным жирам.

Важно понимать, что есть продукты, которые значительно более полезны и богаты питательными веществами. И именно их нужно прибавлять в рацион, если ты хочешь избежать лишних килограммов, которые ты начинаешь набирать из жира.

3. Больше приемов пищи в течение дня

Хороший способ есть больше, не чувствуя, что ты лопнешь после каждого приема пищи, – это разделить пищу на меньшие порции, но чаще есть несколько раз в день. Имей в виду, что эксперты рекомендуют употреблять белок во время каждого приема пищи, а также желательно добавлять какую-либо форму здорового жира, например авокадо, и цельнозерновые углеводы, помня о том, что твой рацион должен быть сбалансированным.

4. Измени свой режим тренировок

Силовые тренировки с отягощениями идеально подходят для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, поскольку они помогают обработать мышцы, увеличивая их силу, размер, а также некоторую выносливость, если ты поступаешь правильно.

Кроме того, тренировки с отягощениями помогают нарастить мышечную массу, которая сжигает больше энергии и жира, чтобы нормально функционировать. А еще предотвращают потерю массы со временем и в процессе природного старения.



Попробуй посмотреть свою тренировочную рутину / Фото senivpetro

5. Полагайся на пищевые добавки

Рекомендуется получать большинство питательных веществ и калорий из настоящей натуральной пищи, но если ты не можешь этого сделать, можно употреблять пищевые добавки.

Они могут дать тебе энергию, необходимую для полноценной тренировки, а также дополнительные калории и другие питательные вещества. Последние помогут тебе нарастить мышечную массу и сохранить достигнутые результаты со временем.

6. Высыпайся

Веришь или нет, но сон также очень важен, поскольку, по данным Healthline, он является необходимым "ингредиентом" для роста мышц. Мало того, что важно спать 7 – 8 часов в сутки. Ты должен убедиться, что эти часы качественные и что ты получаешь необходимый отдых.



Уделяй сну достаточно своего времени / Фото gpointstudio

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